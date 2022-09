Rinvenuto cadavere in via Madonna di Campagna a Ceva

Il cadavere di uomo in avanzato stato di decomposizione sarebbe stato rinvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 15 settembre, nel comune di Ceva in via Madonna di Campagna.

Si tratterebbe di un 50enne di Beinasco che risultava scomparso da circa una settimana.

Ancora da chiarire le dinamiche del ritrovamento. Stando alle prime informazioni l'uomo sarebbe stato rinvenuto in una sorta di fossato a bordo strada in via Madonna di Campagna. Il corpo è stato trasportato nella camera mortuaria del vicino ospedale cebano. Sul posto diverse squadre di soccorritori. Indagano i carabinieri. Secondo le prime indiscrezioni, la morte potrebbe essere stata causata a seguito di un trauma da caduta.