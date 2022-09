La sindaca di Cuneo: "Lo stupro al Parco è una notizia terribile per tutte le donne"

La notizia dello stupro di una donna, avvenuto in pieno giorno domenica 12 settembre a Cuneo, al Parco fluviale, a qualche centinaio di metri dal centro cittadino, ha creato un grande allarme sociale. Un episodio gravissimo, che chiama in causa non solo la sicurezza ma anche la cultura della prevaricazione e della violenza sulle donne, tema sul quale c'è ancora molto da fare.

Le indagini proseguono. Tutte le istituzioni preposte stanno facendo la loro parte. La Squadra Mobile è impegnata nelle indagini, senza sosta, da domenica pomeriggio. E ci sarebbero degli elementi utili per arrivare ad individuare il responsabile. Stanno collaborando tutti, a partire dalla Polizia Locale, che fin dai primi momenti ha fornito le immagini di videosorveglianza.

Sul tema è intervenuta la sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero, particolarmente colpita da quanto avvenuto. "E' una notizia che preoccupa, terribile per chi l'ha vissuta e per tutte le donne. Si è fatto, negli anni, tantissimo lavoro sul tema della violenza, ma c'è ancora tanto da fare. Sono vicina alla vittima, a titolo personale e con tutta la città".

La Manassero evidenzia come il lavoro e l'impegno di tutte le istituzioni, ognuna per il suo ambito, sia massimo. "Dobbiamo lavorare per contrastare la cultura della prevaricazione. Sul tema della sicurezza stiamo impegnandoci tutti, pancia a terra. Auspico una riflessione seria su quanto accaduto, ma soprattutto spero non venga strumentalizzato. Sarebbe un'ulteriore violenza".