Record di iscritti alla Fitwalking Solidale di Busca

"Proprio una bella soddisfazione”: non c’è commento che riassuma meglio la chiusura ieri sera di una splendida giornata di sport, partecipazione e solidarietà.

L’hanno pronunciata insieme gli organizzatori del Comitato con gli amministratori comunali e i volontari del Lions Club Busca e Valli, presente con i service Strides per la prevenzione del diabete. La Fitwalking Solidale Busca ha festeggiato la settima edizione con il record di iscritti. Esattamente 3200.

La passeggiata per tutti, compresi gli amici a quattro zampe, tra le bellezze della città e della collina circostante, su tre tipologie di percorso da 5, 7 e 10 chilometri, ha aggiunto quest’anno al tradizionale sostegno verso le scuole e le associazioni sportive del territorio uno nuovo scopo benefico verso l’hospice di Busca.

“La nostra Fitwalking – hanno sottolineato il sindaco Marco Gallo e l’assessore allo Sport Diego Bressi – ha compiuto in questa edizione un ulteriore passo verso l’obiettivo di coinvolgere quanti più partecipanti in un momento importate di festa, ma anche di condivisione e di prevenzione sanitaria. Ringraziamo di cuore tutti per l’ottima riuscita della manifestazione”.

Prima della partenza sindaco e assessore hanno consegnato a due atleti buschesi una targa per i risultati raggiunti a livello nazionale e internazionale: sono stati premiati Elisa Gallo per lo sci di fondo e Nicolò Giraudo per il Biatholn, titolari di lunghi palmares, riportati qui di seguito Famiglie, bambini e un buon numero di cani al guinzaglio hanno reso autentico il senso della condivisione. Saranno premiate le scuole e le associazioni che hanno preso parte in gruppo, con contributi da destinare alle loro attività.

Grande merito va al Comitato organizzatore, coordinato da Valter Marino e composto da Franca Aimar, Lella Flego, Andrea Pellegrino, Manuela Giuggia, Federica Olivieri, ma occorre citare anche le altre associazioni di volontariato che collaborano con grande spirito di partecipazione: in primo luogo il Circolo Endas Cuneo Centro e inoltre Leo Club Busca e Valli, gli animatori dell’oratorio parrocchiale, Ana, Crescere, la Cri Busca, il Gruppo comunale di Protezione civile, il Sai Il Tricolore Busca, la cooperativa Armonia work, Assoimprese Busca per un totale di un centinaio di volontari al lavoro nell’organizzazione. Bravi come sempre i due speakers della giornata, Giulio Botto e Giangi Giordano, che hanno condotto l’evento con grande verve.

“In tutte le precedenti edizioni la Fitwalking Solidale ha devoluto in beneficenza 48 mila euro - ha ricordato il presidente del comitato, Marino – appena possibile renderemo nota la cifra esatta di quest’anno”.

Durante l’evento l’associazione La cura nello sguardo ha presentato la panchina gigante BIG BENCH che d’ora in poi dal Parco Francotto permette di osservare dall'alto lo splendido panorama di Busca e del suo territorio. Inoltre, è stata inaugurata la nuova automobile che, anche grazie al significativo contributo dalla Fondazione Cassa Di Risparmio Di Fossano, la manifestazione ha potuto donare all'Hospice di Busca e che servirà per le cure domiciliari.

Nel pomeriggio si è svolta un’altra iniziativa molto apprezzata, organizzata dal Lions Club Busca e Valli con il Comune, "La prevenzione oltre i 5 sensi", che ha permesso a molti di avere un consulto gratuito con personale medico specializzato nelle diverse età della vita.