Busca: nuova sala incontri in piazza Santa Maria

L’ala comunale in piazza Santa Maria sta per essere trasformata in una sala incontri in modo da poter essere usata durante tutto l’anno. Il Comune aveva provveduto nel recente passato alla ristrutturazione del fabbricato di sua proprietà realizzando un’ala messa poi a disposizione nei mesi caldi in particolare dell’educativa giovanile per l’iniziativa L’officina del tempo e dell’adiacente oratorio parrocchiale.



“Avere a disposizione questo edificio comunale – dice il sindaco Marco Gallo -, situato in un luogo ideale, nel centro storico e nei pressi di una piazza restaurata e recentemente ampliata, anche nella stagione invernale, ci permette di dare ai cittadini uno spazio di aggregazione dell’ampiezza giusta per molti eventi di media portata e anche di estendere l’attuale utilizzo ai dodici mesi. Possiamo realizzare questo intervento grazie soprattutto al contributo di 100.000 euro giunto dalla Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo, che ringraziamo”.



I lavori sono incominciati ieri, affidati dal Comune, con indagine di mercato su piattaforma Sintel, alla ditta Ceaglio Vittorio di Villar San Costanzo, la quale ha offerto un ribasso del 22.00 % sull’importo a base di gara 148.865 euro.



Gli archi saranno chiusi da vetrate isolanti, così come saranno isolati i pavimenti e realizzati controsoffittature e servizi igienici, secondo il progetto preliminare dell’ufficio tecnico comunale.