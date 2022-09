Bergesio (Lega): "Per incentivare il turismo occorre agire sulle infrastrutture" [VIDEO]

"Il turismo per noi è fondamentale - spiega Giorgio Maria Bergesio candidato al Senato nel collegio uninominale del Piemonte 05 per la coalizione di centrodestra - I numeri sono dalla nostra parte: siamo a doppia cifra rispetto al pre Covid. Ottimi risultati per il nostro territorio di Granda. Un aspetto, in ottica turistica, che deve essere percepito meglio a livello di governo è quello che riguarda il tema infrastrutture."

"L'Asti-Cuneo - continua Bergesio - è stata ferma dal 2012 al 2019. Siamo riusciti a far ripartire i cantieri nel 2021 con il ministro Morelli. Il penultimo lotto è partito, mentre sull'ultimo siamo in fase autorizzativa al Mite. Un tassello fondamentale per concludere questa autostrada che sono decenni che deve essere conclusa."

Sul Colle di Tenda: "Grande lavoro è stato fato per far ripartire i lavoro con previsione di conclusione dei lavori della canna del Tenda bis entro il 2023. L'alluvione non ci ha aiutato perché ci costringe alla realizzazione di un nuovo viadotto per raggiungere la Francia, già stato progetto e finanziato. Ci permetterà di avere maggior accesso al turismo sia invernale per le stazioni sciistiche, che estivo."

Sulla Statale 28, Colle di Nava: "Ci sono tre cantieri in fase autorizzativa. Dovranno essere sbloccati i lavori per metterlo in sicurezza. Fondamentale il finanziamento dell'Armo-Cantarana per alleggerire il traffico sul Nava".

"Non dimentichiamoci i collegamenti ferroviari - conclude Bergesio - non possiamo avere un solo binario tra Fossano, Cuneo e Ventimiglia. Dobbiamo sbloccare la situazione o con un sistema di treni a idrogeno, o comunque con treni efficienti, per favorire chi sceglie di viaggiare in treno, mezzo a minor emissioni e con meno impatto ambientale."