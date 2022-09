Ennesimo incidente risolleva il problema della viabilità a San Rocco Castagnaretta

Pericolosa carambola di auto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 21 settembre, tra via Moiola e via Demonte a San Rocco Castagnaretta.

L’incrocio è già stato teatro di altri incidenti in passato, dovuti anche alla confusione indotta dalla presenza di tre "stop", la cui segnaletica orizzontale si presenta ormai sbiadita.

Sollecita l’Amministrazione civica a intervenire per la messa in sicurezza il consigliere comunale Carlo Garavagno: ”La nostra frazione è sempre più spesso teatro di pericolosi incidenti stradali. Gli incroci di corso Francia con via Entracque, con via Crocetta, con via San Maurizio e tutte le strade che vi si affacciano sono pericolosi e attraversati da un traffico passante in aumento, con centinaia di tir che dalla Valle Stura, pur vigente l’ordinanza di divieto, percorrono corso Francia la notte con pochi controlli e ad alta velocità. C’è poi tutto il problema della viabilità interna, spesso usata come bypass per tagliare le code ai semafori, tra corso Francia e corso De Gasperi (è questo il caso di via Demonte e via Moiola), che necessita di segnaletica chiara e limiti di velocità da rispettare. Se fosse ci fosse stato qualche passante sul marciapiede, piangeremmo l’ennesima tragedia”.