Incidenti nella notte a Canale e Alba: nessun ferito grave

Due incidenti stradali, a poca distanza di tempo e luogo, nella notte appena trascorsa in provincia di Cuneo.

Il primo ad Alba, in corso Langhe, frequente teatro di sinistri stradali in città. Qui, poco prima dell'una, si sono scontrati una moto e una vettura, per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto i vigili del fuoco di Alba, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi. Non risultano feriti.

Un secondo incidente a Canale, in corso Asti, attorno all'una e trenta. Due giovani si sono ribaltati con la vettura finendo in un canale privo di acqua. All'arrivo dei soccorsi gli occupanti erano giù fuori dall'abitacolo, usciti autonomamente, per fortuna senza conseguenze.