Muore nell’auto finita fuori strada a Fossano. Di Centallo la vittima

Incidente mortale nella tarda serata di ieri, mercoledì 21 settembre, in territorio di Fossano, dove nell’affrontare la rotatoria all'incrocio per Cussanio, sulla strada per Genola, il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo, uscito di strada e rovesciatosi su sé stesso.

Il sinistro non ha coinvolto altre vetture. Purtroppo inutili i soccorsi che i sanitari del servizio di emergenza regionale 118 hanno prestato alla persona alla guida, insieme ai Vigili del Fuoco del Distaccamento Volontari di Fossano e ai Carabinieri del locale Comando.

A perdere la vita un uomo, classe 1973, residente a Centallo. Si tratterebbe della 35ª vittima della strada registrata nella Granda in questo 2022.