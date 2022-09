Grande successo a Centallo per il "Il Giro del Mondo in 80 Magie"

"Che il viaggio non è nella destinazione, ma forse neppure nel cammino. Il vero viaggio di scoperta è nel coraggio, in quel riuscire ancora a fare della meraviglia ciò che determina ogni nostro passo... in ogni nostro giorno!"

Gremito il Cinema Lux di Centallo sabato 17 settembre, moltissimi gli applausi. È stato davvero un grande successo lo spettacolo "Il Giro del Mondo in 80 Magie" di Blink Circolo Magico, che ha visto il suo debutto in occasione dei 25 anni della Croce Rossa di Centallo.

Con grande emozione, all'inizio della serata il presidente della Croce Rossa, Giuseppe Ferraris, ha ringraziato il pubblico presente e sottolineato l'importanza dell'anniversario, nel significato racchiuso e nel prezioso lavoro di squadra di tutti i volontari. La parola, così, ad una di esse, Rodina Sayed, che ha espresso quanto l'esserci, l'umanità e l'unione facciano davvero la differenza. L'appello, per chi volesse, a diventare volontario.

Il sipario si è poi aperto, la magia è incominciata! 12 i maghi di Blink ad esibirsi sul palco, sotto l'attenta regia di Corrado Gerbaudo, conosciuto ai più come Arturo il Clown. Un viaggio di vero stupore e di bellezza, dove di ogni numero è spiccata l'originalità. Il tutto è stato unito dal magico racconto, liberamente ispirato al romanzo "Le tour du monde en quatre-vingts jours" di Jules Verne, che ha visto nei panni del viaggiatore Phileas Fogg il presidente del Circolo Magico, Giorgio Barbero.

Blink è una delle realtà attive del nostro territorio. Con sede a Dronero, l'associazione ha già preparato la sua nuova rassegna magica, SIM SALA BLINK 2022/2023, che vedrà l'esibizione nei teatri di Dronero, Busca e Cuneo di artisti internazionali. Il primo appuntamento sarà al teatro Iris di Dronero, sabato 15 ottobre alle ore 21, con la sorprendente bravura de "I Disguido". Un mix d'illusionismo, mimo e cabaret, in uno spettacolo visuale ricco di emozioni, colpi di scena e divertimento.

La rassegna Sim Sala Blink è patrocinata dal Comune di Dronero, dalla Provincia di Cuneo, dall’ATL Cuneese, dalle Terres Monviso e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Per lo spettacolo è consigliata la prenotazione al numero 366.5397023 o consultando il sito web www.blinkcircolomagico.it.

Domani sera, venerdì 23 settembre, inizieranno invece anche le attività dei soci, con una magica conferenza di Danilo Proietti organizzata in collaborazione con il CMI Club Magico Italiano.