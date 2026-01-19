A Fossano si presenta il libro di Orso Fosco “Controbuio. Vivere e morire al Casinò di Sanremo”,

a Fossano, l’autore Orso Tosco presenterà il suo ultimo libro, “Controbuio. Vivere e morire al Casinò di Sanremo”, editore Ubagu Press.

L’evento sarà impreziosito da interventi musicali jazz dal vivo a cura della Fondazione Fossano Musica con un duo pianoforte (Fabio Gorlier) e contrabbasso (Francesco Bertone). Dialogherà con l’autore Agata Pagani, giornalista de La Fedeltà.

La partecipazione è gratuita ma la prenotazione è obbligatoria per posti limitati. Per informazioni: Libreria Ubik Fossano – tel/wapp 0172 247328 – e-mail: fossano@ubiklibri.it IL LIBRO

La storia si svolge a Sanremo, durante la settimana del Festival, in una notte di tempesta. La trama ruota attorno a Tonino, un vecchio “pussettista”, ossia baro della roulette, che coinvolge Orso Tosco (l’autore stesso è un personaggio del romanzo) in un’indagine su un omicidio irrisolto di quasi cinquant’anni prima. La vicenda si trasforma in una caccia al tesoro notturna che vede coinvolti personaggi borderline legati al mondo del gioco d’azzardo e della malavita locale che delinea un ritratto nitido della realtà in contrapposizione con l’apparenza artificiosa della città del Festival.

Orso Tosco è uno scrittore e sceneggiatore italiano. Tra i suoi libri, i romanzi “Aspettando i naufraghi” (2018) e “London voodoo” (2022), entrambi pubblicati da Minimum Fax e Nanga Parbat. L’ossessione e la montagna nuda (66thand2nd, 2023, finalista al premio The Italian Review). Con “L’ultimo pinguino delle Langhe” (2024, vincitore del premio Provincia in giallo e del premio Scerbanenco) ha inaugurato la serie del “Pinguino” per Nero Rizzoli, poi proseguita con “La controra del barolo” (2025).