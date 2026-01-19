Luna Park Saluzzo 2026: adrenalina e grandi novità con B52, NITRO e JUMANJII

Saluzzo si prepara ad accogliere il grande Luna Park 2026, uno degli appuntamenti più attesi del periodo di Carnevale. Da Venerdì 6 febbraio a martedì 17 febbraio 2026, Piazza XX Settembre si trasformerà in un grande parco divertimenti a cielo aperto, con un’offerta pensata per tutte le età.

B52, NITRO e JUMANJII: le grandi novità del Luna Park 2026

Il Luna Park 2026 si presenta con importanti novità che ampliano ulteriormente la proposta di intrattenimento.

Tra le attrazioni più adrenaliniche spicca il B52, una giostra alta 30 metri, caratterizzata da movimenti rapidi e spettacolari, capace di regalare forti emozioni agli amanti del brivido.

Accanto al B52 debutta NITRO, una giostra imponente e scenografica che combina oscillazioni estreme, rotazioni e alta velocità. Un’attrazione pensata per un pubblico giovane e adulto, destinata a diventare uno dei principali richiami del Luna Park 2026.

Grande attenzione anche ai più piccoli con JUMANJII, il nuovo percorso avventura per bambini, ispirato al mondo dell’esplorazione. Un’attrazione dinamica e coinvolgente, pensata per stimolare il movimento e il divertimento in totale sicurezza, ideale per le famiglie.

Le attrazioni imperdibili

Oltre alle novità, il Luna Park di Saluzzo ospiterà le giostre classiche più amate:

Tagadà , tra musica e divertimento continuo

, tra musica e divertimento continuo Top Spin , con capovolgimenti e accelerazioni

, con capovolgimenti e accelerazioni Autoscontro , un grande classico per tutte le età

, un grande classico per tutte le età Giostra tradizionale per bambini, dedicata ai più piccoli

Divertimento per tutta la famiglia

Completano l’offerta numerose attrazioni collaterali: tiri a segno, tappeti elastici, stand gastronomici e banchi di dolciumi con zucchero filato, ciambelle e altre specialità tipiche del luna park.

Sabato 7 febbraio: tutte le giostre a soli 2 euro

L’inaugurazione è fissata per sabato 7 febbraio dalle ore 15.00 alle ore 19.30, tutte le attrazioni saranno accessibili al prezzo speciale di 2 euro. Un’iniziativa molto attesa che permetterà al pubblico di provare tutte le giostre, incluse le nuove attrazioni, a un costo ridotto.

Il Luna Park resterà aperto fino a martedì 17 febbraio 2026, accompagnando la città per tutta la durata del Carnevale.

Info e contatti

Luogo: Piazza XX Settembre, Saluzzo (CN)

Date: dal 6 febbraio al 17 febbraio 2026

Contatti: per informazioni +39 366 975 8606

Social network:

Instagram: @lunapark_saluzzo

Mail redycristiani@hotmail.it

Per aggiornamenti, orari e promozioni speciali è possibile seguire i canali social ufficiali del Luna Park.