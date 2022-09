Pianfei, un paese che si dedica ai ragazzi grazie a tanti volontari

Appena è suonata la campanella dell'anno scolastico 2022/23 a Pianfei sono scesi subito in campo i volontari per assicurare un migliore e più efficiente servizio ai bambini e ai ragazzi.

I volontari sono ripartiti con il pedibus, ma grazie a loro vengono garantiti servizi come il pre ingresso, fondamentale per i genitori che vanno a lavoro prima dell'inizio delle attività scolastiche e il dopo scuola che partirà dal 1° ottobre per quattro giorni a settimana.

"Cosa dire se non grazie di cuore?" - dice il sindaco Marco Turco - "La scuola è ripartita insieme ai nostri preziosi volontari che rendono possibili attività come il pedibus e il doposcuola, pre ingresso e doposcuola in partenza nelle prossime settimane. A Pianfei grazie a voi... si può!".

Intanto il comune è al lavoro per la creazione del parco dei ragazzi che dovrebbe prendere vita entro la fine di ottobre.