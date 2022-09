Verzuolo, 100 alberi e auto elettrica per il “ben vivere l’ambiente"

La Giunta comunale di Verzuolo ha ideato un progetto di educazione ambientale che prevede la piantumazione di 100 alberi "un albero per il futuro" (convenzione con Natu') per la giornata mondiale degli alberi.

Verrà realizzato un video educativo (sui temi di riciclo, clima, inquinamento) a disposizione delle scuole.

"Il tutto per migliorare la qualità dell'aria (con la riduzione di anidride carbonica) e quindi migliorare la qualità della vita dei cittadini verzuolesi: "ben-vivere" - informa il sindaco Panero - "Al fine di ridurre l'anidride carbonica nell'aria del territorio comunale, oltre alla convenzione per piantumare 100 alberi, abbiamo acquistato l'auto elettrica (quale ricambio per obsolescenza dell'auto dell'ufficio tecnico)"

Ai 17.500 euro del BIM, il Comune ha aggiunto 11 mila euro. È un importante contributo (oltre alle nuove colonnine di ricarica, gli alberi e le nuove fermate del bus per evitare code di auto...) per l'obiettivo della sostenibilità ambientale.