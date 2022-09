Scontro tra due auto tra Pradleves e Valgrana, strada bloccata per un'ora

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 24 settembre, sulla strada provinciale 23 tra i comuni di Pradleves e di Valgrana. Lo scontro intorno alle ore 18,15.



Intervenuti i vigili del fuoco di Cuneo coadiuvati dai volontari di Dronero, per liberare una persona che era rimasta incastrata nel veicolo. Liberata dalle lamiere è stata presa in cura dall'equipe medico sanitario del 118. Le sue condizioni non sono gravi.

Per garantire le operazioni di soccorso la strada è rimasta chiusa per circa un'ora. In loco le forze dell'ordine per i rilievi del caso e la gestione della viabilità. La strada è stata da poco riaperta e la circolazione stradale tornata alla normalità.