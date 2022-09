L’ACLI di Carassone presenta “All’ombra di Sant’Evasio”

Nel programma dell’edizione 2022 di “Autumnus Caraxonensis” (leggi qui), domenica 9 ottobre presso il borgo di Carassone a Mondovì, è prevista la presentazione del libro “All’ombra di Sant’Evasio. A Carassone lo sapevate che… Storia, storie e personaggi nella terra dei pieujé”, a una pubblicazione a cura del locale Circolo ACLI, edita dalla Cooperativa Editrice Monregalese.

Non si tratta di un “libro di storia” vero e proprio, anche se molte parti hanno un taglio storico e richiamano opere precedenti, pur arricchite di approfondimenti: nell’opera viene presentata una Carassone un po’ particolare, con molto spazio alle “storie” dal basso, tramandate oralmente, ai racconti popolari e alle figure caratteristiche del rione.

Il libro nasce da un’idea del presidente del locale Circolo ACLI, Domenico Bertolino, che nel difficile periodo di lockdown dovuto alla pandemia ha sviluppato il progetto raccogliendo materiale, e coinvolgendo i carassonesi che hanno contribuito con racconti, ricordi e profili. Dopo una parte dedicata alla ricostruzione della storia del borgo, anche attraverso le preziose testimonianze architettoniche ancora oggi visibili, il libro si dipana raccontando le varie attività industriali (non solo la ceramica, uno dei fiori all’occhiello della Mondovì dell’epoca) e commerciali, la toponomastica, le idee carassonesi negli ambiti dello sport, del sociale, degli eventi; per poi giungere al cuore della pubblicazione, i racconti di vita carassonese (per lo più inediti) ed i personaggi che a modo loro hanno fatto la storia del borgo: non solo i cosiddetti notabili (sindacalisti, artisti, vescovi, medici, imprenditori, …), ma anche persone molto semplici che avevano particolarità che li hanno resi veri e propri “personaggi” che oggi i meno giovani ricordano con piacere ed un pizzico di orgoglio.

Orgoglio che non è mai mancato ai carassonesi, quello di far parte di un borgo forse chiuso, ma quanto mai vivo ed attivo su più fronti.

La presentazione si terrà alle ore 11.15 presso piazza Concordia, alla presenza degli autori e delle autorità.