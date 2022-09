Lavori in corso per la futura sede della Prefettura: circa 600 giorni per rimettere a nuovo la Palazzina Musso [FOTO]

Finalmente, dopo più di tre anni dall'affidamento, sono iniziati i lavori nell'area della caserma della Finanza, la Palazzina Musso, dove verranno trasferiti gli uffici della Prefettura, attualmente nel bellissimo palazzo di via Roma, angolo piazza Torino, venduto dalla Provincia nel 2013. Nel 2016 era arrivato lo sfratto, poi il rinnovo del contratto di affitto, nel 2020, per altri 4 anni. Un affitto da più di 300mila euro l'anno.

Ora sono partiti i lavori. L'affidamento è dello scorso maggio; i lavori hanno preso il via a giugno e termineranno per inizio 2024, compatibilmente con le enormi difficoltà del settore edile, tra materie prime e operai difficili da trovare e costi alle stelle. Per quella data dovrebbe venire completato il trasloco degli uffici e dei circa 60 dipendenti. I tempi sono di 614 giorni.

La base d'asta, da progetto realizzato dallo studio milanese Atiproject, era di 5,1 milioni. Ad aggiudicarsi i lavori, per 4,2 milioni, è stata Ar.Co Lavori di Ravenna, società capofila con la quale operano Roger Group di Milano e Archeos di Aosta.

In quell'area della caserma è praticamente tutto da fare. Chiusa da circa 20 anni, sarà interessata da lavori di muratura e di impiantistica, monitorati dalla Sovrintendenza, trattandosi di un edificio militare dell'800. Una nota di colore: prima dell'avvio dei primi lavori sono stati rimossi 500 chili di guano.

Al momento le uniche evidenze esterne di lavori in corso sono su via Pascal, dove il marciapiedi è stato transennato, anche per ragioni di sicurezza. Ma il cantiere, per ora, è praticamente tutto all'interno. A novembre dovrebbe venire montato il ponteggio esterno, dopo le varie manifestazioni previste ad ottobre, in particolare la Fiera del Marrone. Questo consentirà di dare un'importante accelerata, visto che si prevedeva il trasferimento già nel 2020.