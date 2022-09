A Cuneo la mostra personale di Federico De Giorgi: "Quante storie di questa vita"

Alla Fondazione Peano di Cuneo, in corso Francia 47, dall'1 all'8 ottobre saranno in mostra le opere di Federico De GIorgi. La sua personale si intitola "Quante storie di questa vita".

L'inaugurazione si terrà sabato 1° ottobre alle 17. La mostra sarà visitabile dalle 17 alle 19, chiusura la domenica.

Federico, per tutti Chicco, ha 31 anni ed è affetto da tetraparesi spastica dalla nascita.

E' un ragazzo solare e comunicativo, anche se non parla.

I suoi occhi ed il suo sorriso riescono a dire ciò che la voce non può fare. Si avvale anche della “comunicazione facilitata”, con la quale esprime pensieri articolati e profondi. Da diversi anni ha scoperto la pittura come ulteriore mezzo di comunicazione. Dipingendo, esprime sentimenti spesso molto forti. Lui sceglie i colori da usare, e lui, a quadro terminato, titola le sue opere. Ha già esposto in Provincia, riscuotendo un buon successo. E con questa personale saranno visibilimolte delle opere che ha realizzato durante il lockdown.