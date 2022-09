A Cuneo si presenta la 39esima edizione della Stracôni

Sempre uguali, ma ogni anno diversi: martedì 4 ottobre alle ore 18 edizione si terrà la 39^ edizione della Stracôni, presso la Sala d’Onore del Comune di Cuneo, che mira ad intercettare i gusti dei cittadini toccando temi cruciali quali la cultura e il turismo.

Il fitto calendario eventi non sarà la sola novità, ma avremo l’occasione per ufficializzare l’avvicendamento del Presidente e per presentare il comitato organizzatore che, tra riconferme e nuovi inserimenti, si presenta a questa edizione carico di energia ed entusiasmo.

La sfida che la Stracôni si propone di raccogliere è di essere sempre contemporanea senza perdere i propri tratti distintivi, sfruttando le opportunità intrinseche alla fase di cambiamento che sta attraversando. La stracittadina solidale continuerà ad allietare il popolo della Stracôni nel segno della sua tradizione storica, rappresentando aggregazione, sport e solidarietà.

Alla guida della macchina organizzativa della manifestazione ci sarà il nuovo Presidente Fabrizio Giai affiancato dal neo vice presidente Gigi Migliore. Lo storico fondatore, Sergio Costamagna, ricoprirà il ruolo di presidente onorario.

STRACONI 2022: LE NOVITÀ

Il calendario degli Special Events, che va dal 11 al 24 novembre saprà coinvolgere tutti Sport, inclusione e enogastronomia saranno i protagonisti indiscussi dell’autunno cuneese: la stracittadina diventa ambasciatrice delle eccellenze della città. Stracôni torna con determinazione ad affermarsi come riferimento dei momenti di aggregazione pubblica prima della stagione invernale, arricchendo e ampliando il programma delle iniziative per coinvolgere e divertire tutti i cittadini.

Per realizzare il suo fitto calendario di eventi Stracôni ha portato a dialogare tra loro personaggi del mondo del lavoro, delle associazioni, degli enti. Sono stati stretti legami tra i principali rappresentanti dello sport, della cultura e del turismo della città perché l’offerta di questa edizione vuole essere inclusiva, interessante e appassionante per tutti i cittadini di Cuneo e tutti gli amici della Stracôni che da 39 anni partecipano con entusiasmo agli eventi proposti.

Stracôni vuole coinvolgere adulti e bambini per dare a tutti la possibilità̀ di partecipare e divertirsi.

Potete trovare tutti i dettagli del programma della Stracôni 2022 sul nostro sito www.straconi.it.