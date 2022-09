Cuneo rinnova i comitati di quartiere e di frazione

La Consulta, l’organo che riunisce i venti Comitati di quartieri e frazioni di Cuneo, ha individuato il fine settimana di sabato 8 e domenica 9 ottobre come data utile per il rinnovo delle cariche.



Al voto diversi Comitati: Cuneo nuova, Centro storico, San Paolo, Basse Sant’Anna/Borgo Nuovo, Gramsci e Donatello, tra le frazioni Cerialdo, Confreria, San Rocco Castagnaretta, Roata Rossi, San Benigno, Ronchi, Roata Canale e Spinetta. Di seguito le informazioni per presentare le candidature/votare per ogni singolo comitato.



BASSE SANT’ANNA/BORGO NUOVO

Le candidature sono state chiuse il 26 settembre.



Il seggio elettorale del Comitato Basse Sant'Anna/Borgo Nuovo sarà dislocato in

via Basse Sant'Anna davanti alla chiesetta di Sant'Anna (scendendo la via sulla sinistra)

sabato 8 Ottobre dalle 10 alle ore 18.



Gli elettori, residenti nel quartiere, dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento.



CENTRO STORICO

Le candidature sono state chiuse il 26 settembre.



Il seggio elettorale del Comitato Centro Storico sarà dislocato in Largo Audiffredi (piazzetta del Municipio) sabato 8 ottobre dalle ore 10 alle ore 18.



Gli elettori, residenti nel quartiere, dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento.



CUNEO NUOVA

I candidati dovranno inoltrare la richiesta entro il 30 Settembre all'indirizzo e-mail com.quartierecnnuova@libero.it indicando nome, cognome, luogo e data di nascita oltre all’indirizzo di residenza nel quartiere (o la titolarità di attività economica nel quartiere, con relativo indirizzo). La richiesta potrà anche essere consegnata entro lo stesso termine a mani dell'attuale presidente Andrea Odello.



I seggi elettorali del Comitato del Quartiere Cuneo Nuova saranno così dislocati:

- sabato 8 ottobre dalle 10 alle 13 in piazza Europa, sotto i portici davanti al Bar Pasticceria Cuba;

- sabato 8 ottobre dalle 15 alle ore 17 in Via Ghedini 13 presso la Bocciofila Cuneese;

- domenica 9 ottobre dalle 10 alle 13 in corso Vittorio Emanuele II sotto i portici, davanti al civico 9 (presso il Bar 71);



Per esprimere il loro voto gli elettori, residenti nel quartiere o titolari/contitolari di attività economica nel quartiere, dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento.



DONATELLO

Le candidature dovranno essere presentate entro mercoledì 5 ottobre.



Potranno candidarsi tutti coloro che: hanno raggiunto i 18 anni di età, risiedono nel Quartiere Donatello o hanno una attività lavorativa nel Quartiere Donatello, indicando i propri dati personali (cognome, nome, indirizzo, numero di telefono e e-mail). È possibile presentare la propria candidatura con le seguenti modalità: a mezzo e-mail (comitatodonatellocn@gmail.com); lasciando i propri dati nella buca delle lettere del Comitato, oppure compilando l'apposito modulo presso la Casa del Quartiere Donatello, via Augusto Rostagni n.23/L.



Le votazioni si terranno sabato 8 ottobre dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19 e domenica 9 ottobre dalle 9 alle 12 presso i locali della Casa del Quartiere Donatello in via Augusto Rostagni 23/L.



GRAMSCI

Le candidature saranno raccolte nel pomeriggio del 29 e 30 settembre o via email con modalità comunicate dal Comitato.



I seggi elettorali del Comitato del Quartiere Gramsci saranno aperti nell’attuale sede sabato 8 ottobre dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.



SAN PAOLO

I candidati dovranno inoltrare la richiesta entro il 2 Ottobre all'indirizzo e-mail quartieresanpaolocuneo@gmail.com, indicando nome, cognome, luogo e data di nascita oltre all’indirizzo di residenza nel quartiere (o la titolarità di attività economica nel quartiere, con relativo indirizzo). Oppure tramite messaggio o chiamata al 334/5003892.



I seggi elettorali del Comitato di Quartiere San Paolo saranno così dislocati:

- sabato 8 ottobre dalle 16 alle ore 19 presso Centro commerciale di San Paolo;

- domenica 9 Ottobre dalle ore 10 alle ore 12 davanti alla chiesa di San Paolo;



Gli elettori, residenti nel quartiere o titolari/contitolari di attività economica nel quartiere, dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento.



SAN ROCCO CASTAGNARETTA

Il termine ultimo per presentare la propria candidatura è venerdì 30 settembre. È possibile candidarsi scrivendo una e-mail all’indirizzo quartiere.sanrocco.cn@gmail.com, oppure lasciando una lettera nella buca del comitato in via Demonte, 12 a San Rocco Castagnaretta, o ancora comunicandolo verbalmente agli attuali consiglieri.



Quasi tutti gli attuali componenti del comitato sono dimissionari, le votazioni si organizzeranno insieme ai nuovi candidati. Le elezioni saranno attivate se perverranno candidature in numero sufficiente, in quanto lo statuto prevede un numero massimo di 13 componenti.



ROATA CANALE

Chi volesse candidarsi al comitato può contattare tramite e-mail, oppure mediante cellulare, i seguenti nominativi: Valter Andreis (cel. 340/861497, mail valterandreis65@libero.it), Isoardi Giovanni (cel. 333/9561180, mail isogi62gmail.com).



Le intenzioni di candidatura andranno depositate entro il 30 Settembre. Le votazioni si terranno domenica 9 ottobre dopo la santa messa delle 9.30 davanti al piazzale della chiesa (in caso di maltempo verrà comunicato il luogo al coperto in un secondo momento).



SPINETTA

Per avanzare la propria candidatura è possibile iscriversi presso il bar “Cip&Ciop” in piazza Conti Gondolo della Riva, oppure inviando una mail all’indirizzo cdqspinetta@gmail.com. Possono essere candidati a “consigliere di quartiere” i residenti nel quartiere stesso, nonché gli esercenti di un’attività economica operante nel quartiere e i legali rappresentanti delle associazioni culturali, ricreative, sportive e di volontariato aventi sede nel quartiere, purché siano maggiorenni. Per informazioni è possibile contattare Valerio (339/6322681) o Roberto (347/1419982).



Le elezioni si svolgeranno sabato 8 e domenica 9 ottobre in piazza Conti Gondolo della Riva. Il sabato dalle 17 alle 20 e la domenica dalle 9 alle 12.



CERIALDO/SAN PIO

Possono candidarsi e partecipare alle votazioni i residenti del quartiere maggiorenni e gli esercenti o legali rappresentanti di attività economiche o associazioni aventi sede nel quartiere.



I candidati dovranno inoltrare la richiesta entro il 30 settembre 2022 all'indirizzo e-mail comitatoquartierecerialdo@gmail.com indicando cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza (o sede dell'attività o associazione) nel quartiere e recapito telefonico, oppure tramite chiamata o messaggio ai numeri: 338/9753530 (Giorgio) o 3933635380 (William).



Il seggio elettorale del Comitato Cerialdo - San Pio sarà istituito presso il Centro Polivalente, in via San Pio X n° 18, domenica 9 ottobre, dalle ore 9 alle ore 18. Gli elettori, aventi diritto come sopra, dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento.



CONFRERIA

Confreria pensa al rinnovo del Comitato di Quartiere e raccoglie le manifestazioni di interesse alla candidatura per il Consiglio. Possono candidarsi e partecipare alle votazioni i residenti del quartiere maggiorenni e gli esercenti o legali rappresentanti di attività economiche o associazioni aventi sede nel quartiere. Per presentare la propria candidatura c’è tempo fino al 1º ottobre. Gli attuali componenti del Comitato si rendono disponibili a rendere note le modalità di candidatura e eventuali altre informazioni a chi desidera mettersi a disposizione della frazione. Per avere informazioni è possibile contattare il Comitato in carica alla mail comitatoconfreria@gmail.com, oppure ai numeri 351/5425099 o 339/7015872 (utilizzare Whatsapp in via preferenziale).



I seggi elettorali del Comitato di Confreria saranno istituiti presso la sede di via Valle Maira 127. Si vota nella giornata di sabato 8 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16. Gli elettori, aventi diritto come sopra, dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento.



ROATA ROSSI

Chi volesse candidarsi al comitato può contattare il numero di cellulare 348/3384361 fornendo nome e cognome. Il termine ultimo per presentare le candidature è previsto domenica 2 ottobre alle 12.



Il seggio sarà aperto sabato 8 ottobre dalle ore 17.30 alle 19.30 e domenica 9 ottobre dalle ore 10 alle 12 davanti alla chiesa di Roata Rossi. Domenica, nel pomeriggio, presso il circolo ACLI dalle ore 16 alle 18.30.



RONCHI

Le candidature a Ronchi si sono aperte in primavera e già chiuse a luglio. La lista delle candidature verrà riportata su “Ronchinforma” nell'edizione di fine settembre insieme ad un facsimile della scheda elettorale. Le votazioni si svolgeranno sabato 8 ottobre dalle 17 alle 19 presso la "pensilina" all'incrocio del paese e domenica 9 ottobre dalle 9 alle 18 presso il chiosco dell'Acli dietro la Chiesa.



SAN BENIGNO

Chi intendesse candidarsi può rivolgersi direttamente ai membri dell'attuale comitato in scadenza.



Il seggio elettorale sarà allestito sul sagrato antistante la chiesa della frazione nelle giornate di sabato 8 ottobre dalle 18 alle 20 e domenica 9 ottobre dalle 9 alle 12.