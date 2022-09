Saluzzo, in pensione la comandante della Polizia Locale Bruna Gerbaudo

Dopo aver trascorso 42 anni e mezzo nelle stanze del municipio, da sabato 1° ottobre Bruna Gerbaudo non sarà più la comandante della Polizia Locale saluzzese.

Era entrata in servizio come agente nel 1980. Poi, gli scatti di carriera fino a essere nominata comandante nel 2007.

«Non ho ancora avuto molto tempo – dice la futura pensionata – per pensare a come organizzerò la mia nuova vita. Di sicuro starò di più in famiglia e potrò godermi maggiormente le mie passioni come, ad esempio, lo sport. Spero anche di trovare più tempo da dedicare al volontariato».

«In questi anni di servizio – aggiunge – ho avuto tante soddisfazioni: si tratta di piccoli episodi quotidiani, delle occasioni che ho avuto per fare il mio dovere a favore della comunità di Saluzzo. Ci sono stati, ovviamente, momenti di difficoltà che, però, sono riuscita a superare anche grazie a tutti i miei collaboratori e a molti colleghi del Comune. Sono contenta di quello che ho realizzato perché ho sempre cercato di gestire il lavoro con pazienza e buon senso. Ringrazio, inoltre, i sindaci Paolo Allemano e Mauro Calderoni per la fiducia e l’opportunità che mi hanno accordato. Ora lascio la polizia locale saluzzese nelle mani di Fulvio, una persona preparata, che stimo molto, che conosco da tanti anni e con cui ho lavorato in modo proficuo in passato».

Il nuovo comandante della Polizia locale del Comune di Saluzzo, il dottor Fulvio Senestro, 56 anni, prende il suo posto. Laureato in Economia a Torino, è entrato in servizio come agente proprio a Saluzzo il 1° giugno 1986. Dopo una breve parentesi allo sportello Suap, dal 1° ottobre 2019 è passato a dirigere il comando della polizia del Comune di Manta. In seguito a un accordo tra i Comuni, dal novembre 2021 dirige anche i vigili di Lagnasco.

Ora “il patto” tra enti diventa “a tre” e si aggiunge anche Saluzzo. Gli accordi tra i municipi prevedono un unico comando nella persona di Senestro e la condivisione di risorse e attrezzature su tutta l’area dei tre paesi.La nuova convenzione ha già ricevuto l’approvazione dei Consigli comunali di Lagnasco e Manta nei giorni scorsi. Mercoledì 28 settembre sarà in discussione nel “parlamentino” saluzzese e poi diventerà effettiva.

«Sono contento per questa nuova opportunità professionale – dice il neocomandante saluzzese – ed è per me, inoltre, una sorta di ritorno a casa o alle origini, nel luogo dove ho iniziato e dove sono cresciuto dal punto di vista lavorativo e personale, anche grazie ai colleghi come Bruna. Si tratta anche di una sfida per me perché dovrò coordinare un buon numero di agenti sul territorio per tentare di esserci come istituzione quando i cittadini hanno bisogno, per provare a far sentire sempre più la presenza dei vigili come utile e importante, un fattore fondamentale per la coesione sociale di questo splendido territorio».

«A nome dell’Amministrazione, del Consiglio comunale e di tutta la comunità cittadina – dice il sindaco Mauro Calderoni – desidero rivolgere un affettuoso saluto ed un sincero ringraziamento a Bruna Gerbaudo per il servizio che ha svolto in questi anni. Ha operato con professionalità, ma anche con umanità e gentilezza. Ci mancherà come professionista e ancor più come persona. Allo stesso tempo, auguro buon lavoro al nuovo comandante Fulvio Senestro che ritorna in municipio grazie ad un accordo con i Comuni amici e vicini di Manta e Lagnasco. È un’altra azione di quelle che chiamiamo di “area vasta”, di territorio, con cui cerchiamo di metterci insieme ad altri per unire le forze e lavorare al meglio, per offrire servizi più efficienti ai nostri concittadini».