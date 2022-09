Croce Rossa di Manta: al via il corso di formazione per nuovi volontari

La Croce Rossa di Manta organizza un nuovo corso di formazione ed in cerca di volontari per i diversi servizi.

Giovedì 29 settembre nel salone al piano superiore della sede, in piazza Damiano 1 (ex scuole elementari, si svolgerà la serata di presentazione del nuovo corso alle 20.30).

Il messaggio che il team della formazione vuole mandare è :”Siamo alla ricerca di volontari che possano dedicare del tempo alle persone presenti sul territorio, che, silenziosamente chiedono aiuto, anche solo per essere accompagnati in auto in Ospedale per terapia o per fare una semplice visita. Poi esiste anche il servizio di Emergenza 112 che richiede personale sempre preparato a gestire in pochi minuti situazioni più critiche in collaborazione con i medici e gli infermieri della Centrale Operativa.

Non dimentichiamo i giovani che si possono occupare di aiutare associazioni come Aism,Ail o AIDS nella vendita dei loro prodotti, oppure possono occuparsi della consegna pasti o ancora come truccabimbi".

I ragazzi minorenni si fermeranno dopo le prime 4 settimane circa di corso, mentre coloro che si occuperanno dei trasporti continueranno per altre 8 settimane.

Per coloro che decideranno di intraprendere il percorso dell’emergenza, concluderanno con ulteriori 9 lezioni.

Per l’iscrizione al corso è richiesto il possesso della mail personale e attraverso un portale chiamato Gaia ufficializzeremo l’iscrizione.