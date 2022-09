Fossano, al cinema Portici torna la programmazione in lingua originale

Il 4 Ottobre torna a I Portici la programmazione di film in prima visione in versione originale, con sottotitoli in italiano, per poter apprezzare al meglio l’interpretazione degli attori, ma anche per allenare in modo divertente la propria conoscenza delle lingue. Appuntamento due Martedì al mese, con titoli di Prima visione.

Per l’ingresso a Versione Originale è possibile anche utilizzare i vostri abbonamenti da 10 e 5 ingressi.

Ad affiancare il pubblico adulto di appassionati ritorna VERSIONE ORIGINALE ACADEMY.

Il progetto, giunto alla sesta edizione, permette agli studenti delle scuole superiori fossanesi e della Provincia di Cuneo, di acquisire crediti scolastici con la visione dei film proposti in lingua originale.

Tutte le date della rassegna sono in aggionamento sul sito.