"Vecchi mulini nei luoghi fenogliani": a Monforte d'Alba la mostra allestita da Italia Nostra

“Vecchi mulini nei luoghi fenogliani” è il titolo della mostra fotografico-documentaria che sarà aperta al pubblico da domenica 2 al 23 ottobre presso la Biblioteca e il Museo Civico “Colonnello Martina” di piazza Umberto I, in occasione delle manifestazioni per il centenario (1922-2022) della nascita di Beppe Fenoglio.

La sezione albese di Italia Nostra ha proposto questa mostra ricordando il grande amore dello scrittore per la gente e la terra di Langa e quelle estati che da ragazzo trascorreva dai parenti a San Benedetto Belbo e a Murazzano.

Il lavoro di preparazione all’esposizione si è svolto su un doppio binario: la rilettura dei testi di Fenoglio, ricercando i brani in cui sono citati i mulini o dove si parla dei paesi in cui si trovavano, e sul territorio, per le fotografie di questi particolari fabbricati e per l’incontro con i proprietari.

Tanti erano i mulini presenti sul nostro territorio ancora negli anni ’50 del secolo scorso (addirittura nel 1910 se ne contavano oltre 70), a volte più di uno per paese: a Monforte erano in funzione il mulino di Perno e quello della Fornace. Molti sono stati abbandonati, altri trasformati in abitazioni, alcuni ridotti a ruderi. Sono comunque testimonianze preziose e particolarmente interessanti per gli adulti che ancora ricordano e per i ragazzi delle scuole che possono riscoprire un mondo di cui hanno sentito solo raccontare. I testi delle didascalie tratti dalle opere di Fenoglio sono struggenti, divertenti, a volte drammatici e speriamo possano suscitare il desiderio di leggere o rileggere un autore ritenuto a ragione un classico della letteratura italiana.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 2 al 23 ottobre in orario di apertura della Biblioteca e del Museo civico “Colonnello Martina” in Piazza Umberto I, 2

Orari di visita: lunedì e giovedì ore 10-12; sabato ore 16-18; domenica ore 10-12.30/15.30-18.30

Informazioni e prenotazioni: Biblioteca civica 0173 787317 – cell.3386642799 (C. Stella) www.museomartina.it.