Mondovì, questa sera si riunisce il consiglio comunale: presentate sette interrogazioni da parte dei gruppi di minoranza

All'ordine del giorno anche alcune modifiche da approvare riguardo lo statuto dell'associazione per il centro nazionale studi del tartufo e l'adeguamento del regolamento di istituzione e funzionamento della commissione locale paesaggio in base alle modifiche normative introdotte.

Il consiglio si pronuncerà poi sul protocollo di intesa per la valorizzazione e tutela della "via Marenca" e sul alcune variazioni al bilancio di previsione 2022-24.

In questa seduta verranno discusse poi sette interrogazioni presentate dai consiglieri della minoranza del centrodestra e del centrosinistra.

In dettaglio, i consiglieri Enrico Rosso, Mauro Gasco e Rocco Pulitanò hanno chiesto rispostein merito: alla pulizia del torrente Ellero, al mancato finanziamento PNRR da parte dell'ATO4, alla situazione di degrado di via Saluzzo, ai lavori di riqualificazione del Borgheletto, al trasporto pubblico locale e alla situazione dei distributori automatici di bevande in città.

Il gruppo di centrosinistra, con Enrico Ferreri, che ha rassegnato le dimissioni, ndr, (leggi qui), Davide Oreglia e Cesare Morandini hanno presentato un'interrogazione dopo ad alcune segnalazioni di cittadini in merito al traffico veicolare di Corso Europa e Viale Vittorio Veneto.