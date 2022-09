Master Merlo-Politecnico: una grande opportunità per giovani ingegneri

Il Master universitario di II livello in Alto Apprendistato in Industrializzazione di Macchine Telescopiche Modulari: metodologie progettuali e di processo è rivolto a giovani laureate e laureati che intendano approfondire le tematiche necessarie per la realizzazione di una nuova generazione di macchine telescopiche modulari con connotati innovativi.

Le/gli apprendiste/i laureate/i verranno assunte/i da una delle aziende del Gruppo Merlo, partner del presente Master.

Il Bando della Regione Piemonte "Apprendistato di Alta Formazione e di Ricerca" prevede:

assunzione (prima dell'inizio delle lezioni del Master), per laureate/i under 30 al momento dell'assunzione, presso una delle aziende del Gruppo Merlo;

un percorso di formazione di circa 24 mesi presso il Politecnico di Torino e presso l'azienda, al termine del quale sarà rilasciato il Diploma di Master Universitario di II livello .

Le persone interessate dovranno far pervenire la loro candidatura sul portale Apply del Politecnico ed iscriversi al sito Merlo.com nella sezione LAVORA CON NOI ai seguenti link:

- https://bit.ly/3NNsgBG

- https://www.merlo.com/ITA/ITA/ita/lavora-con-noi