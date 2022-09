Iscriviti al corso “Imparare a disegnare”

Il corso “Imparare a disegnare” si rivolge ad adulti che si sentono portati o semplicemente attratti dal disegno. La capacità di disegnare può essere acquisita da qualsiasi persona di ogni età e livello culturale e potrà divenire una passione gratificante.



Disegnare non è molto difficile ma bisogna passare ad un particolare modo di vedere. Questo corso vi aiuterà a compiere quel passaggio mentale.



La pratica del disegno aiuta a riconquistare: pazienza, capacità di attenzione e concentrazione. Disegnando si entra in una condizione di rilassamento, con la mente attiva ma distaccata dai problemi quotidiani.



Il programma prevede, oltre alle nozioni di base, gli insegnamenti per lo sviluppo delle capacità percettive fondamentali:

• bordi e contorni

• il piano d'immagine

• la forma e gli spazi

• la misurazione a vista e la prospettiva

• il valore di luci e ombre.



Inizio corso lunedì 10 ottobre 2022

Durata 12 lezioni + una introduttiva

2 gruppi ore 17:30/19:30 oppure ore 20:15/22:15



POSTI LIMITATI telefonare in tempo utile per info e iscrizioni al 329-2133921.