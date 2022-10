E-Play24 tra i migliori siti casinò: slot Blueprint Gaming tutti nuovi nella sezione Vegas

E-Play24 amplia il suo catalogo giochi da casinò con un accordo di fornitura con l’operatore Blueprint Gaming. Catalogo fortissimo tra cui le famosissime slot Megaways.

Grande accordo tra E-Play24 e i giochi targati Blueprint che pone il famoso marchio tra i migliori casinò in Italia. La tecnologia Megaways, infatti, presente in giochi iconici come The Goonies, Ted, King Kong Cash e Fishin’ Frenzy, rende molto appetibile la piattaforma che si prepara a essere molto gettonata tra gli appassionati. Il miglior sito casinò online AAMS (ora ADM) deve avere, infatti, un palinsesto giochi molto ampio così da permettere una vasta scelta e tanto divertimento.

contenuti di qualità a un pubblico sempre più esigente sembra essere la risposta alla crescita esponenziale del gaming digitale degli ultimi anni, in un contesto sempre più tecnologico e altamente concorrenziale come quello che si sta verificando in Italia nell’ultimo periodo. Sempre attenzione, quindi, alle novità ma anche giochi molto conosciuti, con grafiche accattivanti e che siano molto semplici da giocare per accattivare un pubblico eterogeneo di giocatori.

I migliori casinò online italiani: tanti bonus e tanti giochi differenti

I migliori siti casinò online così come le piattaforme per le scommesse sono tra le grandi passioni degli italiani che, a differenza della Germania, hanno da tempo una regolamentazione severa e tanti operatori legali che lavorano bene sul nostro territorio. Che si sia, dunque, grande tifoso di calcio o un sostenitore delle slot ci sono tanti siti su cui poter giocare. L’importante è che i siti siano legali, che siano affidabili, che siano veloci e che abbiano tanti giochi o pronostici differenti. Avere un palinsesto che sia vario, con tanti giochi, è una prerogativa importante per essere un sito tra i migliori.

Avere tanta scelta, infatti, porta il giocatore a incuriosirsi e a provare tanti giochi diversi. Questo è fondamentale così come è molto importante avere bonus dedicati che possano offrire denaro o tiri gratis agli utenti.

Come funzionano i bonus più conosciuti?

I bonus sono molto allettanti per gli utenti, nuovi o vecchi che siano, e sono un incentivo che tutti gli operatori utilizzano per far sì che i clienti restino sulle proprie piattaforme. I bonus più usati sono quelli di benvenuto, cioè quelli che vengono elargiti alla nuova registrazione di un cliente su un sito. Questi possono essere senza deposito o sul primo deposito. Quelli più desiderati sono le promozioni senza deposito cioè una somma di denaro o un numero di tiri gratuiti che vengono offerti senza che si depositi la prima somma di denaro sul conto gioco.

Il bonus sul primo deposito è, invece, un’offerta che viene aggiunta al primo deposito fatto e anche questa è molto interessante e piace tanto agli utenti. E i clienti già iscritti sulle piattaforme che offerte hanno? Ci sono tante offerte anche per coloro che già giocano con costanza sui siti. Abbiamo un bonus cashback che rimborsa un tot di soldi persi in scommesse o giocate andate male. Il più interessante, però, soprattutto per coloro che sono parecchio costanti nelle loro giocate è il bonus fedeltà, cioè una promozione esclusiva che viene fatta proprio a quelli che giocano più spesso.