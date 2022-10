Una mattina al Castello della Manta con Irene Borgna, alla scoperta del mondo alpino

Si conclude il ciclo d’incontri “Montagne di Sera” del Cai “Monviso” Saluzzo con un appuntamento per i bambini.

L’evento è organizzato in collaborazione con il FAI Castello della Manta, il Parco del Monviso, il Comune di Saluzzo, Terres Monviso e il CAI di Barge.

L’incontro si terrà alle 10 di venerdì 7 ottobre presso il giardino del Castello, per facilitare la partecipazione delle scolaresche.

Irene Borgna, autrice del libro per ragazzi “Sulle Alpi”, guiderà i bambini alla scoperta dell’incantato mondo alpino. Paesaggio da favola o luogo selvatico e ostile, terra di incontri tra popoli e teatro di conflitti, enigma per gli scienziati e sfida per gli alpinisti... sono le Alpi.

Un libro per bambini dedicato a queste montagne maestose, che racconta la loro origine, gli animali e le piante che ospitano, come le abbiamo esplorate e in che modo è cambiata, nel tempo, la nostra presenza sul territorio. Ne emerge un forte messaggio ecologico, ovvero l’importanza di rispettare un patrimonio naturale inestimabile.

Come si sono formate le Alpi? Dove si trovano? Qual è la montagna più alta d’Europa? E il ghiacciaio più esteso? Sono solo alcune delle domande che trovano risposta in questo libro riccamente illustrato.

Irene Borgna, un dottorato di ricerca in antropologia alpina con Marco Aime, ha fatto della montagna la sua passione e il suo mestiere.

Nata a Savona nel 1984, vive e lavora in Valle Gesso, nelle Alpi Marittime, dove si occupa di divulgazione ambientale e fa la guida naturalistica, portando a spasso gli escursionisti fra cime e rifugi.

Ha pubblicato: Il pastore di stambecchi (menzione speciale al premio Rigoni Stern), Cieli neri (premio Rigoni Stern) e Manuale per giovani stambecchi.