Cirio e Icardi a Savigliano per sbloccare l’iter del nuovo ospedale di pianura

Alberto Cirio aveva annunciato una ventina di giorni fa, durante l’inaugurazione della nuova scuola di Pagno in valle Bronda, che entro la fine di ottobre si sarebbe dovuto dare il via all’iter del nuovo ospedale di pianura.



Per questa ragione lunedì 17 ottobre alle 11 incontrerà, insieme all’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi, l’amministrazione di Savigliano e i sindaci dei territori interessati alla nuova struttura sanitaria del quadrante Nord Ovest.



Ieri il sindaco di Savigliano, Antonello Portera, aveva inviato in proposito una lettera di sollecito alla Regione.



L’iniziativa di Portera è stata assunta dopo l’ultimo Consiglio comunale nel quale tutti i gruppi consiliari avevano manifestato la volontà di agire concordemente.



Due giorni fa, lunedì 3 ottobre, Portera aveva avuto un incontro con i sindaci del cosiddetto “direttorio”, di cui fanno parte, oltre a lui, i colleghi Mauro Calderoni (Saluzzo), Dario Tallone (Fossano, Valerio Oderda (Racconigi), Flavio Gastaldi (Genola), Silvano Dovetta (Venasca/Unione Montana Valle Varaita) e Paolo Vulcano (Manta).



La riunione, da quanto si sa, ancora una volta, non è però servita a trovare un’indicazione unanime sul sito.



A stretto giro di posta, Cirio ha scritto a Portera annunciandogli la disponibilità a un incontro per cercare di dirimere la questione.



La data del 17 non è foriera di buoni auspici, ma gli ottimisti fanno notare che non è di venerdì.