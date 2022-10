L’Avis Bra festeggia i primi 75 anni di attività con un ricco programma

Tempo di festa sociale per l’Avis Bra che si accinge a spegnere 75 candeline in compagnia dei gruppi di Narzole, Cervere, Pocapaglia e Sommariva Perno.

Tanti anni sono passati dalla fondazione del sodalizio che si ritroverà 9 ottobre per celebrare l’importante traguardo. Il programma prevede il ritrovo alle ore 8.30 davanti alla sede (via Vittorio Emanuele II, 1), alle ore 9.15 partirà il corteo di tutte le consorelle scortato dai labari e dalla banda “Giuseppe Verdi di Bra”.

Il percorso si snoderà per le vie del centro e toccherà anche il monumento al donatore per un pensiero a chi non c’è più. La sfilata si concluderà alle 10.30 presso la parrocchia di San Giovanni Battista, dove sarà celebrata una Santa Messa in onore di tutti gli avisini.