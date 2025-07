Il volontariato, l’anello, la festa: arriva da Bra la storia di un amore speciale

La notizia di un semplice matrimonio raramente trova spazio sui giornali, a meno che non si tratti di qualcosa di speciale, come nel caso di Davide Milanesio e Marina Tibaldi, le fedi al dito e una vita da vivere davanti a loro.

A unirli però non è solo l’amore, ma anche un grandissimo spirito di solidarietà, espresso attraverso la generosa opera di testimonianza nel mondo del volontariato che anima la città di Bra.

Lui è un confratello dei Battuti Bianchi, lei è una consorella dei Battuti Neri, insieme fanno parte dell’associazione di promozione sociale AbBRAcciAMO, un nome e un programma riassunto nel motto: “Far del bene fa bene”.

Sabato 19 luglio sono convolati a nozze. E si sono trovati circondati da oltre 100 persone. Tutte lì a ballare e a sognare insieme a loro. Alla fine il «Sì» è uscito dalla loro bocca chiaro e veloce, come le lacrime dagli occhi. Un momento di grande emozione per tutti i presenti e i due sposi, i quali hanno alternato commozione e sorrisi, ripercorrendo le tappe di una bella storia d’amore.

C’era anche il sindaco di Bra, Gianni Fogliato, che ha avuto modo di conoscere ed apprezzare l’operato della coppia in tante occasioni, tra cui la cena della fratellanza, terminata con un sold out nel giugno scorso. L’ennesimo capitolo di una favola d’altri tempi che resiste più forte che mai.

Il primo messaggio che Davide e Marina hanno lanciato sui social? "Grazie per esserci stati. Vi ringraziamo per aver condiviso con noi un giorno così importante. Ringraziamo tutti, perché tutti in un modo o in un altro siete stati protagonisti della giornata, senza le persone giuste la festa non è festa... Siamo molto fortunati perché circondati da persone fantastiche, grazie a tutti".