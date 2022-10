Ridistribuite le deleghe di Bruno Calleri, compianto vicesindaco di Carrù

Una breve nota su Facebook, accompagnata dalla foto che ritrae anche il compianto Bruno Calleri, vicesindaco di Carrù scomparso di recente. E' del sindaco Nicola Schellino, che comunica la ridistribuzione delle deleghe appartenute a Calleri.

"Ho provveduto, nella giornata di lunedì 3 ottobre, a redigere e sottoscrivere tre distinti decreti con cui ho assegnato l’incarico di nuovo vicesindaco all’assessore Christian Sciolla e la carica di assessore al consigliere Stefano Bracco, conferendo a quest’ultimo le deleghe a Urbanistica, Ambiente, Lavori pubblici e manutenzioni, Viabilità e Mobilità.



Ho tenuto per me la delega della Protezione Civile al fine di poter concludere l’importante lavoro portato avanti da Bruno Calleri in ordine alla revisione e all’aggiornamento del piano comunale di protezione civile che verrà portato in approvazione al Consiglio Comunale in occasione della prossima seduta".

Poi un augurio di buon lavoro e il grazie "per aver accettato con entusiasmo di collaborare attivamente per il bene del paese".