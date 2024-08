Via al cantiere per mettere in sicurezza le scuole medie di Borgo: lavori urgenti per 250mila euro

Lavori di somma urgenza per un importo di 250mila euro. L'obiettivo è assicurare la messa in sicurezza dei locali della scuola media Sebastiano Grandis di Borgo San Dalmazzo.

Nei giorni scorsi la Giunta Robbione ha deliberato il progetto per lavori di pronto intervento di ripristino dei solai, affidandoli all'impresa Costruzioni Edili Nuova Edilizia di Cuneo.

Ricordiamo che il 30 maggio scorso si verificò il distacco di parte dell'intonaco di una porzione di soffitto della palestra dell'istituto sito in piazza Don Raimondo Viale. Nessuna persona era rimasta coinvolta.

La verifica dei soffitti dell’ala nuova dell’edificio scolastico è stata eseguita con idonea strumentazione a cura del tecnico abilitato Ing. Alessandro Perron. Si legge nella delibera: “Le indagini diagnostiche sulla struttura hanno constatato il verificarsi di sfondellamenti con successiva caduta della parte inferiore delle pignatte in molteplici punti del solaio in laterocemento costituito da pignatte e travetti in calcestruzzo nei piani dell’ala nuova dell’edificio scolastico. Il fenomeno, non strutturale, ha interessato il soffitto dei corridoi delle parti comuni, piani interrato, seminterrato, rialzato e primo piano dell’ala nuova delle scuole. Il degrado del solaio può generare situazioni di rischio e pericolo. Al fine di garantire la salvaguardia delle persone presenti nell’edificio scolastico è indispensabile intervenire con azioni specifiche di messa in sicurezza”.

A inizio agosto il Comune di Borgo San Dalmazzo aveva già affidato alla ditta Alpi Marittime di Roccavione i lavori di controllo delle solette e demolizione delle parti danneggiate. Ma, come ci aveva anticipato la sindaca Roberta Robbione si trattava soltanto della prima parte dell'intervento: “Stiamo correndo contro il tempo, si sta definendo il progetto definitivo che prevede una spesa decisamente importante".

Ed ecco la spesa importante di 250mila euro che sarà finanziata per la parte di 100mila euro mediante avanzo di amministrazione, e per la restante parte di 150mia euro mediante mutuo da contrarsi con la Cassa depositi prestiti. Con l'intento di provvedere poi a richiedere alla Regione un contributo di 100mila euro sul Bando a sportello “Piccoli interventi urgenti imprevisti e imprevedibili di edilizia scolastica - annualità 2024” e di impegnarsi a cofinanziare l'eventuale quota di contributo non ammissibile.

I lavori partiranno a breve. Come si legge nella delibera “Occorre agire con urgenza in quanto risulta necessario procedere all’esecuzione dei lavori al fine di rendere utilizzabile l’edificio scolastico”.