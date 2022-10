Un nuovo logo per celebrare il quarantesimo anniversario dell’Arci Bra Unitre

Mercoledì 5 ottobre al Polifunzionale Giovanni Arpino dalle 15 si apre il quarantesimo anno accademico dall’Arci Bra Uni-tre e per l’occasione sarà presentato il nuovo logo, composto da una nuvoletta con al centro una "A" (l’iniziale dell’associazione) e un punto esclamativo.

"Abbiamo deciso di investire sulla nostra immagine e insieme al team di Blulab abbiamo ideato un logo minimal e incisivo, che sappia raccontarci e caratterizzarci con semplicità. La scelta della nuvoletta deriva dal fatto che questa è sempre piena di parole e noi crediamo profondamente nelle parole: possono farci crescere, possono farci imparare, possono renderci felici", spiega Vittoria Giandrone, collaboratrice dell’associazione.

"L’altra sua specificità è il colore fucsia, che richiama il fatto che molti di noi sono donne". La cerimonia proporrà un’esibizione della scuola di danza Il sole a mezzanotte, come prima lezione del corso che andrà avanti fino a maggio.

Nata nel 1982, l’Uni-tre (Università della terza età) si propone di rendere la cultura e la conoscenza a portata di tutti, come avviene nella sede di Bra e di altri quattordici Comuni nella provincia di Cuneo, dando la possibilità agli over-60, ma non solo, di continuare a informarsi e incontrarsi. Gli appuntamenti sono infatti tutti in presenza, come occasione di socialità. L’iniziativa comprende una serie di lezioni rivolte a tutti e per tutte le età che si svolgono nell’arco di tempo che va da ottobre a maggio, trattando argomenti di diversa natura. Per l’anno 2022-2023 verranno mantenuti i due incontri settimanali, da due ore ciascuno (15-17) il mercoledì e il venerdì. Per partecipare non è necessario possedere alcun titolo di studio, ma semplicemente iscriversi e versare una quota associativa di 45 euro.

Per informazioni telefonare al numero 0172/245901 o visitare il sito https://www.arcibra.it/