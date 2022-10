Viabilità verso il mare: chiusa per la caduta di alcuni massi l'Aurelia a Noli

Una notizia di servizio per gli automobilisti che dal cuneese stanno raggiungendo la Liguria.

Anas informa che sulla strada statale 1 ‘Via Aurelia’ è provvisoriamente chiuso il tratto al km 591,200 a Noli, in provincia di Savona, a causa della caduta di massi sul piano viabile.

Percorso alternativo sulla autostrada A10 tra i caselli di Spotorno e Finale Ligure.

Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione della viabilità e per le operazioni di ripristino e messa in sicurezza del tratto stradale.