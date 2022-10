Topi ai giardini Fresia di Cuneo: la segnalazione di una nonna

A scriverci una nonna, che evidenzia lo stato di degrado dei Giardini Fesia, in corso Giovanni XXIII, i più centrali della città di Cuneo.

La signora Nadia ci ha inviato una lettera e due video, da cui abbiamo ricavato un frame. Nei video si vedono chiaramente i due topi e si vedono anche i bambini che giocano a pochi metri di distanza.

"Ieri pomeriggio ero al parco con il mio nipotino di quattro anni, seduti a fare merenda su una panchina. Il bimbo mi ha chiesto di andare sull’altalena e, ad un certo punto, mi ha domandato cosa ci fosse sotto la panchina appena lasciata. Purtroppo era un topo, anzi, prima ne è arrivato uno piccolo e dopo poco uno più grande. Erano lì, tranquilli, mentre i bambini giocavano a pochissima distanza. Questi sono i giardini in centro alla città, ma sono in una situazione di degrado e per nulla sicuri per i nostri bambini".