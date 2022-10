Con la visita di Mattarella si è aperta la 92ª Fiera Internazionale Tartufo Bianco d'Alba [FOTO E VIDEO]

Con la visita del Presidente Sergio Mattarella si è aperta la 92ª Fiera Internazionale Tartufo Bianco d'Alba. Un'edizione che durerà fino al 4 dicembre.

Un clima di grande festa nella capitale delle Langhe, alla presenza di 124 sindaci e di tantissime autorità civili e militari, oltre che di tanti cittadini che non hanno voluto mancare a un momento storico per la città. Era dal 1994 che un Presidente della Repubblica non veniva ad Alba. Allora fu Luigi Scalfaro, nei giorni seguenti all'alluvione che funestò la capitale delle Langhe e tutta la valle del fiume Tanaro.

Mattarella ha presenziato al taglio del nastro da parte della piccola Francesca Tosello, sei anni, pronipote di Michele Coppino, che ha poi ricevuto il bacio del Presidente. Non è mancato il suo saluto ai cercatori di tartufo e ai loro preziosissimi cani.

Dopo l'inaugurazione, le autorità hanno visitato gli stand del Mercato Mondiale allestito all'interno del Cortile della Maddalena.

Da domani l'apertura al pubblico, in un'edizione della Fiera che già si preannuncia ricchissima e da tutto esaurito.