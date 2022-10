"Men at work" sulle strade della Provincia: a ottobre chiusa al traffico per 10 giorni la 'provinciale delle Langhe'

Sono diversi i lavori che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi interesseranno le strade Provinciali cuneesi.

Rifacimento di rotatorie e alvei di fiumi

Per esempio, da lunedì 10 ottobre sino a conclusione lavori - stimata in circa tre giorni lavorativi - verrà chiusa al traffico dei non residenti la SP589 nel tronco cuneese comprenso tra via Celdit e l'intersezione a rotatoria con la SS20. Nel territorio di Cherasco, inoltre, si costruirà dal 10 sino al 21 ottobre un nuovo attraversamento presso la SP661: verrà chiusa al transito veicolare nel tratto tra il bivio per Novello e la rotatoria di bivio Gabetti.

Nello specifico, i due interventi derivano rispettivamente dalla necessità di bitumatura della rotatoria di accesso all'area commerciale 'Big Store' e dal ripristino dell'efficienza idraulica dell'alveo del rio. Nel primo l'intervento verrà realizzato dalla Edilscavi di Cuneo, nel secondo dalla ditta cheraschese di Fissore Domenico (per un costo, coperto dalla Provincia di 12.000 euro).

I sensi unici alternati

Diversi, anche, i sensi unici alternati regolati da impianto semaforico che entreranno in vigore da qui ad alcune ore o che proseguiranno.

Fino al 30 novembre - per lavori di manutezione straordinaria e messa in sicurezza nel Comune di Alba - verranno toccate dalla misura la SP3, SP661/58, SP134, SP275, SP7, SP50, SP110, SP119, SP2, SP235, SP172 e SP176. Dal 15 al 31 ottobre, invece, con orario 7.30-18.30 la sola SP3.

Il Comune di Bastia Mondovì vedrà i tratti di competenza della SP12 e SP313 modificati sino al 28 ottobre, mentre quello di Cherasco - dal 10 al 13 ottobre - il tratto della SP661 tra il bivio con la SP242 e quello con la Fondovalle Tanaro.

Fino al 2 dicembre, lungo la SP37 nei Comuni di Frabosa Sottana e Soprana con orario diurno e notturno e nei giorni feriali, si proseguirà con la posa di un cavo elettrico.

A Montezemolo la modifica alla viabilità coinvolgerà SP28 bis e SP661 sino al 28 ottobre, a Monticello d'Alba - in località Surie e per la posa della condotta fognaria - la SP171 da martedì 11 a venerdì 14 ottobre e a Moretta - con orrio 8-18 e per scavo e posa di una tubazione dell'Italgas - la SP66.

Fino al 28 ottobre lungo la SP314, SP248 e Sp60 nel Comune di Niella Tanaro, fino al 30 ottobre lungo la SP47 nel Comune di Pagno per scavi legati a Open Fiber, fino al 29 ottobre lungo la SP164 nel Comune di Pamparato. Infine, dal 10 ottobre all'11 novembre - con orario 8-17 e per la posa di cavi legati a Open Fiber - lungo la SP564 a Pianfei e da lunedì 17 ottobre a venerdì 11 novembre lungo la SP10 a Sommariva Perno.