In otto comuni del Roero la mostra diffusa "Earth and fire"

EARTH AND FIRE, la ceramica dei grandi maestri, è una mostra diffusa che si terrà e si snoderà sul Roero sul percorso ideale dei Sentieri dei Frescanti coinvolgendo gli otto comuni di Monticello d’Alba come capofila, Canale, Ceresole d’Alba, Magliano Alfieri, Montà, Sommariva Perno, Castellinaldo d’Alba e Castagnito.

Un evento unico che vede protagoniste opere di 50 artisti e artiste internazionali provenienti da diverse collezioni: l’esposizione infatti, permette di scoprire l’arte della ceramica e le sue diverse declinazioni dal ‘900 fino ai giorni d’oggi attraverso lo sguardo di diverse correnti e di alcuni dei suoi più importanti esponenti.

Il viaggio artistico prende il via dal periodo cubista con il geniale Pablo Picasso per arrivare al surrealismo di Salvador Dalì, alla Pop Art con Andy Warhol, al graffitismo con Jean-Michel Basquiat e Keith Haring con uno sguardo al mondo femminile con i lavori di artiste del calibro di Marina Abramović, Zhang Hong Mei, Louise Bourgeois e Giovanna Fra. In mostra anche alcune interpretazioni originali come i vasi firmati da Marco Lodola, Maurizio Cattelan, e Ferruccio D’Angelo, e i semi di girasole di Ai Weiwei, poliedrico artista e architetto cinese.

Palcoscenico di EARTH AND FIRE, la ceramica dei grandi maestri, è il territorio del Roero, quella ‘piccola’ porzione di territorio situata a Nord di Alba, sulla riva sinistra del Tanaro, tra la pianura di Carmagnola e le basse colline dell’Astigiano. Punteggiato da luoghi ricchi di fascino, storia, tradizioni e valore artistico, il Roero è sempre più riconosciuto come luogo di eccellenza paesaggistica e naturalistica, produttiva ed enogastronomica.

A far da cornice alla mostra c’è poi la possibilità di visitare, con lo stesso biglietto/abbonamento di ingresso al prezzo di Euro 10,00, un’altra eccellenza artistica del territorio, i Sentieri dei Frescanti, percorso ideale tra siti affrescati, castelli, chiese cittadine e cappelle campestri che raccontano una realtà monumentale e artistica molto complessa, espressione di secoli di cultura, devozione religiosa e avvicendamenti di proprietà signorili.

Al centro tesori artistici come quelli rappresentati dagli affreschi della Cappella di San Ponzio a Monticello d’Alba, i più antichi, databili intorno al X secolo, o quelli delle pitture murarie più recenti di metà ‘700 in stile “Barocchetto” di Magliano Alfieri dove trionfano gli effetti ottici, le prospettive e le architetture.

Per il mese di ottobre il calendario delle speciali aperture prevede la possibilità di visitare i seguenti siti: domenica 9 ottobre Cappella Gentilizia del SS Crocifisso nel Castello di Magliano Alfieri dalle 10,30 alle 18,30, il Santuario della Madonna dei Boschi a Vezza d’Alba dalle 10 alle 18, la Cappella di San Bernardo a Castagnito dalle ore 10 alle ore 18.

Domenica 16 ottobre la Cappella Gentilizia del SS Crocifisso nel Castello di Magliano Alfieri dalle 10,30 alle 18,30, il Santuario della Madonna dei Boschi a Vezza d’Alba dalle 10 alle 18, la Chiesa di San Servasio a Castellinaldo d’Alba dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, la Cappella di San Ponzio Diacono a Monticello d’Alba dalle 15 alle 18,30;

Domenica 23 ottobre visita alla Cappella Gentilizia del SS Crocifisso nel Castello di Magliano Alfieri dalle 10,30 alle 18,30, il Santuario della Madonna dei Boschi a Vezza d’Alba dalle 10 alle 18, Confraternita di San Francesco d’Assisi a Santa Vittoria d’Alba con APP Chiese a Porte Aperte, il Santuario della Madonna del Tavoletto a Sommariva Perno con APP Chiese a Porte Aperte.

Infine domenica 30 ottobre Cappella Gentilizia del SS Crocifisso nel Castello di Magliano Alfieri dalle 10,30 alle 18,30, il Santuario della Madonna dei Boschi a Vezza d’Alba dalle 10 alle 18, la Confraternita di San Francesco d’Assisi a Santa Vittoria d’Alba con APP Chiese a Porte Aperte, il Santuario della Madonna del Tavoletto a Sommariva Perno con APP Chiese a Porte Aperte.

La mostra diffusa EARTH AND FIRE, la ceramica dei grandi maestri è possibile grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e Fondazione Cassa Risparmio di Torino, e vede la collaborazione di Ecomuseo delle Rocche del Roero e dei Licei Artistico, Classico, Scientifico e l’Istituto Magistrale Statale, tutti con sede ad Alba, che supporteranno i visitatori e ai quali verrà consegnata una speciale borsa di studio per l’impegno profuso nella diffusione della cultura.

Il progetto è stato coordinato da StudioEco Architettura e Paesaggio degli architetti Roberto Currado e Silvana Pellerino già curatori dei Sentieri dei Frescanti, e vede il supporto artistico di Vincenzo Sanfo di Diffusione Italia International Group, grande esperto d’arte che ha operato in tutto il mondo e che ha prestato molte delle opere in esposizione e supervisionato gli allestimenti.

La mostra Earth and Fire e le speciali aperture de I Sentieri dei Frescanti sono anche l’occasione per visitare il magnifico territorio del Roero. Attività outdoor e appuntamenti naturalistici, mostre e momenti dedicati alla buona tavola: con l’arrivo dell’autunno il Roero si mostra in tutta la sua bellezza. Tra gli appuntamenti la mostra “Dipinti e ridipinti: la "giostra delle devozioni" tra Seicento e Settecento. Pale d'altare e religiosità popolare in età moderna", a Montà dal 21 ottobre 2022 all'8 gennaio 2023. Ingresso gratuito, presso la Confraternita di San Michele – p.za San Michele – Montà d'Alba (Cn). Per info https://www.<wbr></wbr>ecomuseodellerocche.it/it/

Informazioni per la visita:

EARTH AND FIRE, LA CERAMICA DEI GRANDI MAESTRI

Dal 3 settembre al 30 ottobre 2022, apertura solo i sabati e le domeniche

La mostra diffusa è visitabile attraverso un biglietto/abbonamento che consentirà l’ingresso in tutte le sedi espositive, la cui validità è limitata al fine settimana prescelto.

Il biglietto/abbonamento è disponibile esclusivamente su Vivaticket (vivaticket.com) al costo di 10 Euro; una volta effettuato l’accesso al sito nella sezione della mostra, occorre selezionare il fine settimana di visita tra quelli disponibili tra settembre ed ottobre e procedere con l’acquisto.

Per i ragazzi tra i 15 e i 25 anni il biglietto ha il costo promozionale di 5 euro, come anche per i possessori dell’Abbonamento Musei.

https://www.vivaticket.com/it/<wbr></wbr>search?categoryid=17&q=<wbr></wbr>ceramica&subcategoryid=18

Ingresso gratuito per bambini e bambine fino ai 14 anni e per le persone over 70.

Promozione: l’Enoteca Regionale del Roero applicherà uno sconto speciale del 20% sulle degustazioni ai possessori del biglietto.

Con il biglietto della mostra sarà possibile visitare gratuitamente la Mondodelvino Wine Experience a Priocca e ricevere in omaggio un bicchiere di spumante DOC.

Inoltre l’Associazione dei Vinaioli di Castellinaldo d’Alba, il paese del vino, offrirà ai visitatori una degustazione dei vini locali nel locale polifunzionale sede della mostra, in via Guglielmo Marconi 19 a Castellinaldo d’Alba.

Per info: https:/ /ww w .<wbr></wbr>sentierideifrescanti.it/<wbr></wbr>earthandfire/

Oppure visita la pagina Facebook di Sentieri dei Frescanti www.facebook.com/<wbr></wbr>sentierideifrescanti o scrivi una mail a info@sentierideifrescanti.it