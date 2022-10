La Bovina Piemontese in Mostra a Fossano [VIDEO]

Dopo il grande successo di Coloratissimo Autunno, Fossano continua con la promozione dei suoi prodotti e questa volta punta sulla carne di razza bovina piemontese.

Da venerdì 21 a domenica 23 ottobre in piazza Dompè si anima con la Mostra della Bovina Piemontese. L'evento, alla sua prima edizione, è stato presentato ieri, lunedì 10 ottobre, in sala consiliare. Organizzato da Comune di Fossano in collaborazione con Anaborapi, Ara e Coldiretti.

Il sindaco Dario Tallone: “Saranno tre giorni importanti di promozione per la bovina piemontese, un settore purtroppo in difficoltà dove i costi superano di gran lunga i ricavi. Vogliamo essere vicini agli allevatori. Fossano tra l'altro è uno dei comuni con maggiore concentrazione di razza bovina, e vogliamo portare avanti il lavoro di questi produttori”

Il senatore Giorgio Bergesio: “Una manifestazione importante che premia la capacità di quasi 100 allevatori del nostro territorio di produrre una carne straordinaria. Alla mostra ci saranno animali in mostra ma anche convegni di formazione e informazione”.

Il vicesindaco Giacomo Pellegrino: “Questa manifestazione va a consolidare il ruolo della nostra città come promozione di prodotti agricoli del territorio dopo il successo di Coloratissimo Autunno. La carne di razza bovina piemontese è allevata da molte aziende nella zona del Fossanese e non solo. Tra l'altro, abbiamo richiesto il riconoscimento regionale delle nostre fiere, che sono parecchie, con l'obiettivo di ampliare la zona richiamo e di proposizione dei nostri prodotti”.

Corrado Bertello, Coldiretti: “Questo è un evento che era in cantiere da due anni. Il settore bovino è in difficoltà. Chi rappresenta gli allevatori ha il dovere di far sì che il consumo di questa razza venga messo in evidenza ai consumatori. Partiamo con un convegno tecnico per far apprezzare ai consumatori questo eccellente prodotto”.