Nella Caserma Vian, Alpini donano sangue per l’ospedale di Cuneo [VIDEO]

Sono stati 35 gli Alpini in forza al 2° Reggimento della Brigata Taurinense che mercoledì 12 ottobre hanno donato il sangue. Un’emoteca mobile della Croce Rossa italiana, con a bordo personale dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, è arrivata alla caserma Vian di San Rocco Castagnaretta a Cuneo per raccogliere le donazioni, indispensabili per l’attività d’emergenza e chirurgica di un ospedale hub del territorio.

“La donazione di sangue ha un altissimo valore civile - sottolinea Monica Rebora, Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle -. Siamo riusciti a concretizzare questo momento grazie alla collaborazione tra l’Esercito Italiano, la Croce Rossa e l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle con il Servizio Trasfusionale”.

“C’era una forte volontà, da parte della Direzione Generale dell’Azienda, di ringraziare l’esercito per la collaborazione data ai tempi delle vaccinazioni - spiega Riccardo Balbo, Direttore sostituto della Struttura di Immunoematologia e Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle – e, avendo già diversi donatori tra gli Alpini, in collaborazione con la Croce Rossa, che ci ha fornito l’emoteca, abbiamo creato questo evento. C’è stata un’ottima partecipazione, anche dal punto di vista emotivo, e la raccolta è andata molto bene”.

“Ringraziamo – conclude Rebora – l’Esercito Italiano, in particolare il colonello Massimiliano Fassero comandante del 2° Reggimento Alpini della Brigata alpina Taurinense, e il Dirigente del Servizio sanitario del Reparto, il tenente colonnello Lucius Occhiolini”.

Per donare il sangue in ospedale è sufficiente aver compiuto 18 anni ed essere in buona salute. È necessario prenotare telefonando, dalle 8 alle 16 nei giorni feriali, allo0171/642291.