A Dronero si cerca Ice, siamese di poco più di un anno

A Dronero, dopo gli appelli nei giorni scorsi ed il lieto fine per i mici Carlo e Miky, un'altra famiglia è alla ricerca del suo pelosino scomparso.

Occhi azzurri e pelo lungo grigio fumo con coda, parte delle zampe e del musetto scuri: Ice ha poco più di un anno ed è un bellissimo gatto siamese. Da quattro giorni non fa rientro a casa, in via Blanchi di Roascio. Pare sia stato avvistato in via Buia.

Chiunque lo vedesse è pregato di telefonare al numero 338 9249516. La famiglia di Ice desidera ringraziare quanti li aiuteranno nelle ricerche.