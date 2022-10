A Revello la mostra dedicata ai primi alpini revellesi in occasione dei 150 anni dalla nascita del corpo

Si terrà domani, sabato 15 ottobre, alle ore 11, l’inaugurazione della mostra “I primi alpini revellesi - appunti su 150 anni di Naia Alpina” allestita all’interno della Cappella Marchionale in sala Denina in occasione del centocinquantenario dalla nascita del Corpo degli Alpini in data 15 ottobre 1872.

La mostra è organizzata dal comune di Revello e dal gruppo alpini revellesi e sarà visitabile nel pomeriggio di sabato dalle ore 15 alle ore 19 e la domenica 16 ottobre dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 19.

Le visite proseguiranno domenica 23 e 30 ottobre e martedì 1° novembre su prenotazione (il giorno precedente) al numero 3462288305.

La chiusura dell'esposizione si terrà dalle 15 alle 19 di domenica 6 novembre, in occasione della ricorrenza del 4 novembre, dalle ore 15 alle ore 19.