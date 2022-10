Il Castello della Manta nelle dirette Rai per le Giornate Fai d’Autunno

Le Giornate FAI d’Autunno chiudono la Settimana Rai dedicata ai beni culturali in collaborazione col Fondo Ambiente Italiano. Dal 10 al 16 ottobre, come ormai da oltre dieci anni, Rai conferma l’impegno del servizio pubblico multimediale alla promozione, cura e tutela del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico italiano. Rai sarà infatti in prima linea al fianco del FAI con tutti i canali radiofonici e televisivi e attraverso RaiPlay per creare un racconto corale che metterà al centro la bellezza e la sostenibilità del nostro patrimonio.

Rai è main media partner del FAI e supporta in particolare le Giornate FAI d’Autunno 2022, anche attraverso la collaborazione di Rai per la Sostenibilità ESG e la raccolta fondi promossa sulle reti del servizio pubblico.

L’apertura nelle Giornate FAI di Autunno 2022 presso il FAI Castello della Manta prevede:

SABATO E DOMENICA

Ore 10.15 – 10.45 - 11.15 – 11.45 – 12.15 - 12.45 – 14.00 – 14.30 – 15.00 – 15.30 – 16.00 – 16.30 – 17.00

"Ti racconto il Castello" (45 minuti)

La visita si trasforma in un salto indietro nel tempo. Le sale, gli affreschi e le persone che lo hanno abitato nei secoli, tutto diventa racconto. Accompagnatori di eccezione saranno gli studenti del Liceo G.B. Bodoni di Saluzzo e del Liceo Peano Pellico di Cuneo.

Ore 10.15 – 12.00 – 14.15 – 16.00

"I signori del Castello: storie di ieri e di oggi" (75 minuti)

Chi erano i proprietari del Castello che si sono succeduti nei secoli? Quali e quanti cambiamenti hanno realizzato? Come si svolgeva la loro vita? Vicende, scelte, innovazioni che hanno fatto la storia del Castello, delle sue mura e delle sue sale. Nello speciale percorso di visita saranno raccontate storie e aneddoti delle vite dei diversi proprietari del Castello, da Valerano Saluzzo della Manta alla Contessa Elisabetta Provana De Rege, ultima padrona di casa.

Gli splendidi affreschi della quattrocentesca Sala Baronale, l'appartamento del '500 con la bellissima Sala delle Grottesche, i dipinti della Chiesa di Santa Maria del Rosario, ma anche la grande cucina e le spaziose cantine, tutto concorrerà nel far vivere al visitatore un clima di accogliente famigliarità. In questo percorso, sarà possibile visitare una parte di Castello raramente aperta al pubblico, cioè il giardino sulle mura del Castello.

Visita gratuita esclusiva per iscritti FAI o per chi si iscrive/rinnova in loco. "Una passeggiata in giardino" (30 minuti)

Cedri, magnolie, aceri, cachi, roveri, castagni del giardino del Castello dialogano con cotogni, nespoli, pruni, azzeruoli, peschi, fichi e peri dipinti nella Sala Baronale. Una rilassante passeggiata all'aperto condurrà adulti e bambini a scoprire le storie e le curiosità che nascondono gli alberi del giardino. Al termine della visita si potrà accedere nell'esclusivo “giardino delle Palme” per una speciale degustazione di prodotti a base di menta piperita di Pancalieri realizzati dalla storica Ditta Chialvamenta.

APPROFONDIMENTI per tutti i visitatori

“Territorio tra cultura e colture”.

Assaggi di vini del Consorzio Colline Saluzzesi. Racconto e spiegazione del lavoro e della qualità dei vitigni autoctoni delle colline nei dintorni del Castello

“Prendersi cura dell'ambiente e del territorio”.

Come agire al meglio tramite le azioni quotidiane e la raccolta differenziata. Dialogo con il Consorzio S.E.A.