Tanti eventi nella Granda in questo fine settimana dalle atmosfere autunnali

Ecco alcune delle iniziative in programma per sabato 15 e domenica 16 ottobre.

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it , www.visitlmr.it e https://langhe.net





Eventi, fiere e manifestazioni





La 92ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba inizierà sabato mattina alle 9.30 (chiusura 19.30) con l’apertura del Mercato Mondiale del Tartufo, con le prime contrattazioni ufficiali della trifola. Nel cortile della Maddalena ci sarà anche Alba Qualità, con i tradizionali stand enogastronomici. I padiglioni riapriranno anche domenica 9 con gli stessi orari. Nell’area fieristica ritorneranno i tradizionali appuntamenti con i Cooking Show, l’Analisi Sensoriale del Tartufo, l’Atelier della pasta fresca e, nella sola giornata di domenica, ci saranno anche le Wine Tasting Experience. A Palazzo Mostre e Congressi ci sarà spazio per i più piccoli con “Alba Truffle Bimbi”. Torneranno in città i mercati della Fiera: Campagna Amica, Mercato della Terra Slow Food e il mercato ambulante. Tanti gli appuntamenti culturali anche nei dintorni tra cui la visita alla città sotterranea e al Museo Diocesano, mostre, cantine aperte, eventi legati al centenario della nascita di Beppe Fenoglio, visite guidate ad Alba industriale. Info: www.fieradeltartufo.org e www.facebook.com/tartufobiancoalba

Nel centro storico di Alba sabato dalle 18 a mezzanotte, domenica dalle 10 alle 19, appuntamento con il Baccanale dei Borghi, evento ispirato alla quotidianità del medioevo con figuranti in costume. Durante la manifestazione sarà possibile degustare i vini e i prodotti tipici della cucina tradizionale langarola. Ogni borgo occuperà un’area della città e offrirà ai passanti piatti della tradizione con portate che costituiscono un pranzo completo. Verranno distribuiti tajarin, bagasse con lardo o formaggio fuso, grigliate di carne, tomini e uova al tartufo, ma anche dolci di ogni tipo. Ci saranno tantissimi giochi dedicati a grandi e piccini, tra cui la pesca alla bottiglia dove si potranno vincere bottiglie di vino. Info: www.fieradeltartufo.org





Fino a lunedì 17 ottobre a Venasca è in programma la Mostra Mercato della Castagna.

Sabato pomeriggio ci saranno una gara di bocce, il convegno “Dialoghi e connessioni sul tema della castagna” e verranno inaugurate due mostre. A seguire, caldarroste e aperitivo. In serata, dalle 19.30, cena con Gran Bollito Misto, dolce a base di castagna e musica Anni ‘90. Domenica 16 ottobre ci sarà il mercato dei produttori e degli artigiani dalle 9. Per tutta la giornata, sono previsti intrattenimenti musicali a cura dei Cantur ed San Mauro e dell’associazione Lu Cunvent. Saranno presenti piccoli animali, vacche e pony nell’area mercatale, ci si potrà intrattenere con i giochi in legno e l’associazione Pompieri del Monviso O.D.V. preparerà le caldarroste. Nel pomeriggio, dalle ore 14, musica con l’Istituto Civico Musicale, i Cori spontanei di Isasca, la fisarmonica di Roberto Avena e il violino di Chiara Cesano e intrattenimento a cura di Aranzulla Sound e DJ set. Tante attività per le famiglie e i bambini. Si potrà pranzare con un menù a base di castagna, in collaborazione con i ristoranti e le trattorie di Venasca e a partire dalle ore 12.30.

Info: www.comune.venasca.cn.it





A Paesana è in programma nel fine settimana “Paesanainpiazza”, tradizionale rassegna dell’agricoltura, dell’artigianato, del commercio e della zootecnica locale.

Sabato alle 15.30, si potrà assistere alla demonticazione, con le mandrie di bestiame che sfileranno per le strade del concentrico. Alla sera, alle ore 20.30, verrà servita la “cena della fiera” su prenotazione. Domenica, dalle ore 8, sul Lungo Po, affluenza delle ulteriori mandrie e apertura della mostra mercato del bestiame bovino, ovino, caprino, equino ed esposizione dei mezzi agricoli. Per le piazze e per le vie apertura della fiera e mercatino dell’usato.

L’area allevatori ospiterà alle 12.30 il pranzo a base di polenta e spezzatino. Alle ore 15, sul Lungo Po, ci sarà il concerto delle “Giovani Voci del Monviso”. Durante la manifestazione sono previsti il “battesimo della sella”, spettacoli equestri e giri in carrozza. Non mancheranno divertimenti per i bimbi, esibizione di ginnastica ritmica, performance di slackline e verranno distribuite le caldarroste. Durante la giornata ci saranno musiche occitane, esibizione degli sbandieratori di San Martino e delle cheerleader del gruppo “Le Nuvole”.

Info e programma completo: www.facebook.com/prolocopaesanacn





A Cuneo fino a domenica 16 ottobre torna la Fiera Nazionale del Marrone. Centinaia di espositori selezionati proporranno i loro prodotti certificati, saranno presenti la «Casa delle golosità», gli stand degli «Amici del Cioccolato», un’area dedicata allo street food e ai birrifici artigianali e il punto di ristorazione in piazza Galimberti. Spazio anche all’artigianato d’eccellenza, a cui si affiancano laboratori didattici, iniziative culturali, proposte turistiche, mostre, spettacoli e concerti. Piazza Europa diventerà la «Piazza dei balocchi», ai giardini Fresia ci saranno le fattorie didattiche. Sabato si aprirà alle 9.30 con un convegno sulla montagna. Per i più piccoli laboratori in serra all’orto didattico, lettura di favole e fiabe e Pompieropoli con i vigili del fuoco. Alle 21, al teatro Toselli, il concerto della corale La Baita e dei cori Cai Uget e Edelweiss di Torino, mentre in piazza Europa si esibiranno i Black and White. Domenica, alle 9.30, Adunata degli Uomini di Mondo che sfileranno per le vie della città. Sono in programma un torneo di scacchi nel salone d’onore del municipio, manifestazioni sportive, combattimenti medievali, balli occitani, un duo celtico di arpa e violino e le majorettes di Ferrere. Info: http://marrone.net e www.facebook.com/fieradelmarrone Sabato 15 e domenica 16 sono anche in programma le «Passeggiate gourmet», con un tour urbano. Prenotazioni su: www.creatoridieccellenza.it/passeggiate-gourmet





Domenica 16 ottobre a Bossolasco è in programma una castagnata, organizzata dalla Proloco. Per tutta la giornata in viale Bruno mercatino dell'hobby dell'artigianato e dei prodotti

tipici e dimostrazione dal vivo degli artisti della motosega Barba Brisiu e Sergio Sciandra. In piazza XX Settembre di fronte alla Chiesa di San Giovanni dalle 12 sino a tardo pomeriggio verrà distribuita la minestra di ceci e zuppa con trippa e ceci e di caldarroste. Alle 15.30 concerto dal vivo con Barbara Uhl e Renato Casti “Vintage musica” anni 60/70. Nel pomeriggio presenza di un gruppo che proporrà canzoni popolari dal vivo. Info: pagina Facebook proloco di Bossolasco e www.bossolascolanghe.it/castagnata-bossolasco.html





A Diano d’Alba domenica 16 ottobre torna «Di Sörì in Sörì», l’atteso e goloso percorso enogastronomico, con tappe nelle cantine dove si potranno degustare le specialità langarole

accompagnate dagli ottimi vini locali. La manifestazione, su prenotazione, prevede sei tappe, le prime cinque nelle aziende agricole dei soci produttori e l’ultima alla Cantina comunale dei Sörì, come da tradizione. Protagonista indiscusso è il prestigioso Dolcetto di Diano d’Alba Docg, ma non mancheranno altri vini tipici del territorio, come la Barbera d’Alba, il Nebbiolo

d’Alba, il Barolo e i vini bianchi. Info: www.facebook.com/cantinacomunalesoridiano

e www.soridiano.it





Domenica 16 ottobre Pian Munè scende anche a valle alla Fiera a Paesana per far giocare i bambini con i materiali naturali e ascoltare le storie di Barbaluc, il cantastorie del Bosco della Trebulina. In più, TourE-bike da Paesana a Pian Munè comprensivo di noleggio ebike, guida e Pranzo al rifugio (rientro a Paesana nel primo pomeriggio). Sempre domenica 16 ottobre presso il Rifugio di Pian Munè alle ore 14 Laboratorio con le Foglie per divertirsi attraverso

tutte le sfumature del bosco d’autunno. Partecipazione gratuita ed a merenda: frittelle di mele

e Mundaj. Info: www.pianmune.it e www.facebook.com/PianMune





A Boves prosegue nel fine settimana la Festa dei Santi Incoronati. Sabato 15 ottobre alle ore 19 Santa Messa in San Lorenzo. Alle ore 20 “Sina ‘t la Cumpagnia d’encurunati” su prenotazione.

Domenica 16 ottobre alle ore 10 grande dimostrazione ed esposizione delle attrezzature d’epoca di Varrone Luigi e mostra fotografica “forni e fornai et la Pro”. Alle ore 14.30 processione e benedizione accompagnata dagli sbandieratori e musici Principi d’Acaja di Fossano. Alle ore 16 concerto con il gruppo occitano folk “Cel Dobert”, alle 16.30 seguirà la grande castagnata accompagnata da vin brulè. Alle 17,30 replica dello spettacolo degli sbandieratori e musici Principi d’Acaja di Fossano. Info: www.comune.boves.cn.it





Domenica 16 ottobre dalle 9 alle 19 appuntamento a Roaschia con la Fiera Interprovinciale dedicata agli ovini di razza Frabosana Roaschina per la promozione del suo allevamento e dei suoi prodotti caseari locali (brus, toma, nostrale). La manifestazione prevede: transumanza per le vie del paese, premiazione migliori ovini, mercatino di prodotti tipici ed intrattenimento con musica e balli tradizionali. Si potrà vivere l’esperienza di attraversare il ponte tibetano.

Info: www.comune.roaschia.cn.it





A Festiona domenica 16 ottobre, a partire dalle 14, appuntamento con la “Castagnata

di solidarietà festionese” organizzata dai volontari della frazione. Durante la giornata saranno distribuiti “mundai e vin brulè”. Oltre alla mostra mercato per le vie del paese con l’esposizione di prodotti artigianali ci saranno i giochi popolari per tutte le età e per i più piccini il Pozzo di San Patrizio da dove si potranno estrarre premi a sorpresa. L’intero ricavato della giornata sarà devoluto all’associazione “Nuti Luca Onlus ricerche per le malattie neurodegenerative di origine prionica”.





Il Circolo Acli di Carassone a Mondovì organizza la manifestazione “Autumnus Caraxonensis”, in programma per domenica 16 ottobre. Tante sono le attrazioni proposte: sfilata in costume medievale, esposizione degli antichi mestieri, mostre artistiche, concorso di graffiti a tema, sbandieratori, gonfiabili per i bambini, bocce quadre e molto altro. In via Botta ci sarà l’esposizione lavori frutto del talento, dell’ingegno e delle passioni e del LEGO. In via Vigliotti si celebrerà la “Carassone nei secoli scorsi”, con gli antichi mestieri, la compagnia storica “artiglio del drago.

Si potrà mangiare con polenta, pasta al forno, salsiccia e crauti, pizza, e tanto altro. Nel pomeriggio frittelle di mele e pizza. La chiesa dei Santi Giovanni ed Evasio sarà visitabile, dalle 14.30, grazie alle guide, mentre alle 15.45 ci sarà l’esibizione e sfilata degli sbandieratori di Cherasco e signori di Carassone.





Tornano gli appuntamenti fissi con le castagnate a Roburent: domenica 16 ottobre appuntamento a San Giacomo, dove dalle 14 ci sarà la distribuzione di caldarroste offerte dagli esercenti e dalle 15 intrattenimento musicale per tutto il paese. Info: www.facebook.com/roburent





A Rocca de’ Baldi domenica 16 ottobre è in calendario la Festa dei Bergè, posticipata per il maltempo. Ricco il programma della giornata: mercatino di prodotti tipici, artigianato e antiquariato in piazza e sotto i portici del borgo con moltissimi banchi; percorso gastronomico itinerante con piatti della tradizione. Nel pomeriggio intrattenimento e giochi per bambini. Rimane aperto il Castello per le visite guidate al Museo A. Doro e al suo grande Parco. Esposizione di ovini e caprini nei prati adiacenti al Castello. Mostra di pittori locali sotto i portici. Nella giornata di domenica saranno distribuiti “mundai e vin brulè”. Sarà inoltre possibile visitare la Chiesa Evangelista di S. Marco, il Castello ed il Museo Etnografico, la Torre Civica e il Museo Militare. Info: www.facebook.com/AmiciRocca





A Valdieri il fine settimana è ricco di appuntamenti con la “Sagra del Garun” e il “Graziella Day”. Sabato 15 dalle 19 è in programma una cena a base di hamburgher e patate fritte e con la musica di Dj Piolo. Domenica 16, per tutta la giornata, ci sarà il mercatino dell’artigianato

per le vie del paese e, alle 10.30, si potrà partecipare alla “Passeggiata degli gnomi” con l’associazione Mania. Dalle 12.30 ci sarà una polentata in piazza San Martino, cui seguirà la distribuzione delle caldarroste e un pomeriggio in musica con i “Li Destarvelà”. Domenica 16 il primo “Graziella day” organizzato dalla Valle Gesso Sport con prove a staffetta e di abilità in sella alla “Graziella”, nell’area sportiva della Pro Loco, a partire dalle 8.30.

Info: www.comune.valdieri.cn.it





A Borgo San Dalmazzo sabato 15 ottobre si conclude Beertello Fest, manifestazione dedicata alla birra, alla musica, allo street-food ed al divertimento. Apertura delle porte alle 17, alle 19.30 intrattenimento con DJ Cele-Marco Mattio, alle 21 musica con ABCD Band e alle 23 Mario Jay Bee sarà alla consolle per chiudere la serata. Info: https://fierafredda.it





Appuntamento con Il Birdwatching delle bambine e dei bambini organizzato dalla Lipu all’Oasi Naturale di Crava Morozzo. Al birdwatching verrà affiancata la possibilità di conoscere la natura nelle sue diverse parti che la compongono: gli alberi, i fiori e gli altri animali, spesso individuabili anche attraverso le tracce che lasciano sul terreno. Sabato 15 dalle ore 15.00 alle 17.00 e domenica 16 ottobre dalle ore 10.00 alle 17.00 appuntamento al centro visite della Riserva naturale Crava Morozzo. Non è necessario prenotare. L’iniziativa verrà ripetuta domenica 23 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 17.00. Info: www.facebook.com/oasi.crava





Spettacoli e musica





Sabato 15 ottobre, a Dronero, presso il teatro Iris alle ore 21.00 appuntamento con lo spettacolo "Disguido". Ingresso unico 12,00 euro. Si consiglia la prenotazione. Un mix d'illusionismo, mimo e cabaret, un'esperienza magica unica in uno spettacolo visuale ricco di emozioni, colpi di scena e divertimento. In scena due folli attori esuberanti in equilibrio tra cinema e magia per un'alternanza di sketch musicali, trasformismo e giochi di prestigio. Info: www.blinkcircolomagico.it





Bartavelear è uno spettacolo leggero, costituito da scenette, sketch, racconti che andrà in scena sabato 15 ottobre alle ore 21 presso la Bocciofila di San Pietro di Monterosso Grana. L’ingresso è libero e gratuito. Protagonista Claudio Franco con Manuela Damiano.

Info: www.espaci-occitan.org e www.facebook.com/museooccitano





A Garessio sabato 15 ottobre alle 21 presso la Casa dell'Amicizia Filippo Bessone porterà in scena la «1/2 ora canonica». Prenotazione consigliata. Info: www.facebook.com/comunedigaressio





Sabato 15 ottobre secondo appuntamento ad Alba con “Music on the bus” a bordo del bus elettrico fornito da Bus Company. Questa settimana il concerto, per piano solo, sarà ospitato dal giardino botanico della Scuola Enologica in corso Langhe ad Alba. Ospite sarà Krzysztof Kobyliński, l’affermato pianista con una luminosa carriera internazionale, arriva ad Alba durante il suo lungo tour europeo. Appuntamento alle ore 15.30 in piazza Garibaldi e partenza in direzione Enologica. La partecipazione e gratuita, ma è consigliata la prenotazione.

Info: www.fieradeltartufo.org/eventi-fiera-del-tartufo/music-on-the-bus-jazzco-musica-nel-parco





Domenica 16 ottobre alle 21, a Saluzzo appuntamento con “Morricone Suite”, concerto con le più belle e conosciute colonne sonore scritte dal maestro Ennio Morricone. Giuseppe Nova al flauto e Luigi Giachino al pianoforte, faranno rivivere alcune delle colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema. Il concerto vedrà la partecipazione speciale del soprano Sang Eun Kim, con i vocalizzi che hanno reso celebri alcune delle melodie di Ennio Morricone. La musica sarà accompagnata dalle proiezioni della sintesi del film accompagnato dalla colonna sonora.

Prenotazioni sul sito: www.monasterodellastella.it/prenotazione





Alba Music Festival presenta l’XI edizione di "Classica", i concerti della domenica mattina, con la direzione artistica di Giuseppe Nova. I concerti si svolgeranno tutte le domeniche mattina fino al 27 novembre nella Chiesa di San Giuseppe ad Alba. Domenica 16 ottobre alle 11 è in programma “Musica da Salotto”, eseguito da Sacha de Ritis al flauto, Patrick De Ritis al fagotto e Michela de Amicis al pianoforte. Saranno eseguite musiche di Verdi, Rossini, Bellini e Donizetti. L’ingresso ai concerti sarà garantito preferenzialmente su prevendita online sul sito o all’ingresso il giorno stesso in caso di disponibilità. Info: www.albamusicfestival.com





A Fossano appuntamento con la rassegna “Domenica musica” promossa dalla Fondazione Fossano musica. Domenica 16 ottobre, alle 11 a Palazzo Burgos si esibirà la pianista Sabina Lanza che eseguirà brani di Chopin, Listz, Debussy e Rachmaninoff. Ingresso gratuito. È consigliata la prenotazione sul sito: https://fondazionefossanomusica.it/it/evento/piano-summit-sabrina-lanzi





Domenica 16 ottobre, dalle 10.30 alle 18 in parco Graneris a Savigliano, le associazioni Amici dei Mici e Fuma che ‘n duma propongono un’intera giornata dedicata ai ragazzi con l’obiettivo di trasmettere loro l’amore e il rispetto degli animali. Alle 10.30, sotto il tendone, ci sarà un laboratorio di costruzione di piccole cucce per cani e gatti con materiale di riciclo e un laboratorio di circo per grandi e piccoli. Alle 12.30 ci sarà il pic-nic, cui seguirà un nuovo laboratorio circense (ore 14.30). Sarà possibile fare una passeggiata in carrozza, ascoltare la psicologa Laura Fissore che approfondirà i benefici della vicinanza di un animale nel percorso di socializzazione dei bambini con le altre persone. Alle 17 spettacolo con gli allievi della scuola di circo.

Info: www.facebook.com/fumachendumacirco





Domenica 16 ottobre nella splendida cornice barocca della chiesa di Santa Chiara a Bra risuoneranno le note di immortali compositori come Mendelssohn-Bartholdy, List e Chopin.

Ad esibirsi in un concerto di musica per pianoforte sarà il maestro Alessandro Varlotta,

musicista braidese. L’appuntamento è ad ingresso gratuito e prenderà inizio alle 17.

Info e contatti per prenotare: www.turismoinbra.it





A Racconigi domenica 16 ottobre, alla Soms, con inizio alle 17, andrà in scena lo spettacolo "Alla ricerca di Kaidara". Tre giovani eroi, Hammadi, Hamtudo e Demburo, partono alla ricerca del misterioso Kaidara. Il loro sarà un viaggio ricco di avventure e di strani incontri. L’introvabile Kaidara abita luoghi straordinari e può apparire improvvisamente sotto le spoglie di un umile mendicante, o di un vecchietto deforme, dispensando a ognuno premi e castighi, secondo i propri meriti. Info: www.facebook.com/associazioneprogettocantoregi





Giornate FAI d’autunno, castelli aperti, arte e cultura





Sabato 15 e domenica 16 ottobre tornano le Giornate FAI d’Autunno con 700 luoghi speciali aperti in 350 città d’Italia, molti dei quali solitamente inaccessibili. Sono sei le aperture che interesseranno i territori del Saluzzese e Saviglianese. A Saluzzo viene proposto un percorso inedito dal titolo “Storie di sogni e di sognatori nel Cimitero di Saluzzo” tra tombe d’autore e storie di uomini e donne defunti il cui sogno continua. È in programma anche la visita a due cappelle medioevali nella campagna di Scarnafigi: la Cappella della Santissima Trinità e il Santuario del Cristo. A Savigliano il tema delle visite sarà “La vita in villeggiatura nelle campagne saviglianesi” con l’apertura di tre luoghi di fascino: la “Cassinetta di San Bernardo” in frazione Suniglia, lo studio del pittore Daniele Fissore in Borgata Palazzo, la chiesa di San Giuliano in Regione Streppe. Al Castello della Manta sono previsti due percorsi: “I signori del Castello: storie di ieri e di oggi”, in cui saranno raccontate storie e aneddoti delle vite dei diversi proprietari del Castello, e “Ti racconto il Castello”, un salto indietro nel tempo alla scoperta di sale e affreschi.

Il Gruppo FAI di Alba e Langhe ha predisposto un circuito di visita dedicato all’architetto Carlo Francesco Rangone. Saranno interessati i comuni di Alba (evento speciale per la Chiesa di S.S. Cosma e Damiano), Rodello (visite guidate alla Chiesa parrocchiale di San Lorenzo e al Giardino del Bosco e degli altri piccoli animali), Montelupo Albese (visite guidate alla Chiesa parrocchiale della Vergine assunta) e Diano d’Alba (visite guidate alla Chiesa parrocchiale di San Giovanni e allo Spianamento di San Sebastiano). Sarà possibile visitare anche gli appartamenti privati di Vittorio Emanuele II al Castello Reale di Valcasotto e partecipare ad una passeggiata nei boschi di castagni tra antiche borgate, alberi secolari e “scau”, di Garessio. Altro luogo di visita sempre a Garessio lo studio privato del designer di automobili Giorgetto Giugiaro. Alcuni luoghi saranno accessibili solo agli iscritti FAI. Info e prenotazioni: https://faiprenotazioni.fondoambiente.it





Sabato 15 ottobre, alle 21, nel Castello di Monteu Roero, l’associazione “Hidden Hunters

Mystery Team” di Melegnano presenterà al pubblico le indagini eseguite presso il maniero

roerino. Gli esponenti del sodalizio illustreranno agli ospiti i metodi di indagine. Verrà fatta

luce sulle misteriose presenze che popolano il Castello e che hanno da sempre incuriosito i visitatori. L’evento sarà curato da Bel Monteu: e nella serata si parlerà anche del fantasma del Castello. Domenica 16 ottobre, dalle 10 alle 18 si proseguirà con le visite al Castello ed ai

“crotin” del centro storico: con la perlustrazione, in anteprima assoluta, del cunicolo sotterraneo

dello stesso Castello, reso agibile dai volontari di Bel Monteu.

Scopri di più su: https://belmonteu.it e pagina Facebook dell’associazione.





Domenica 16 ottobre i castelli di Langhe e Roero apriranno le porte dei loro preziosi saloni a una serie di visite molto particolari: per “Narrar castelli e vini®” saranno gli antichi abitanti, impersonati da animatori e guide turistiche in costume, a guidare le visite e narrare vicende storiche, leggende e curiosità legate ai loro castelli. A seguire degustazioni di vino. Tra le proposte di questa domenica ci sono il Castello di Monticello d’Alba, una delle più imponenti e meglio conservate costruzioni medievali del Roero. In occasione della giornata, gli spazi esterni del castello ospiteranno inoltre The Flairy Market, un salotto a cielo aperto con tanti espositori che propongono le loro creazioni di moda, design, lifestyle: una selezione di artigiani, brand, produttori locali legati al tema della vita in campagna.

A Ceresole d’Alba aderiscono all’iniziativa il Palazzo Comunale e il centro storico con

visite narrate condotte dalla fiera soldatessa Alessina, testimone della battaglia del 1544.

La visita sarà l’occasione per vedere internamente il Palazzo Comunale di Ceresole d’Alba e il Museo della Battaglia. Nel Castello di Serralunga d’Alba, di proprietà statale, i visitatori incontreranno, oltre alla guida del castello, il signore feudale dell’antica casata piemontese Pietrino Falletti. Info: www.turismoinlanga.it/it/narrar-castelli-vini-2022





Alla scoperta de «I tetti di Borgo San Dalmazzo» è la passeggiata organizzata per sabato 15 agosto. Si percorrerà un sentiero che attraversa la storia degli ultimi decenni, a cavallo tra due secoli. La passeggiata è lunga 6 chilometri con un dislivello di 250 metri. Il ritrovo è alla chiesa di Madonna Bruna per le 14.30. Il rientro è previsto alle 18.30. Ad ogni partecipante verrà fornito uno zainetto, un panino gourmet e una bibita. Occorre indossare scarpe da ginnastica o scarponcino, portare con sé una giacca a vento e indossare vestiario comodo. Partecipazione gratuita, rivolta a ragazzi di età compresa tra 10 e 25 anni. I minori di 18 anni dovranno essere accompagnati da un genitore. Info: https://comune.borgosandalmazzo.cn.it





Ad Alba, presso la Fondazione Ferrero, da sabato 15 ottobre a domenica 8 gennaio, c’è una mostra dedicata allo scrittore e partigiano Beppe Fenoglio “Canto le armi e l’uomo. 100 anni

con Beppe Fenoglio”. Il percorso espositivo si articola in otto sezioni tematiche e biografiche in cui il racconto si struttura attraverso documenti autografi, immagini fotografiche e audiovisive, opere d’arte, manifesti e altri oggetti, tra cui libri e cimeli. All’ingresso della mostra sono presentate le armi di Fenoglio partigiano, in particolare una carabina M1-30 di fabbricazione americana, e la sua macchina da scrivere Olivetti. Ingresso gratuito. Info: www.fondazioneferrero.it/mostra-fenoglio





A Cherasco dal 15 ottobre al 22 gennaio si può visitare la mostra “Joan Miró: l’alfabeto del segno e della materia” a Palazzo Salmatoris. Oltre 90 le opere esposte, di cui più di 40 di Miró,

per un’esposizione che documenta la straordinaria vita artistica del Maestro catalano. Nato

nel 1893 a Barcellona, Miró è tra i massimi esponenti del Surrealismo, ha attraversato

e influenzato la maggior parte delle correnti artistiche che hanno caratterizzato il Novecento.

Il sogno e la ricerca della massima libertà espressiva accompagnano lo spettatore

per tutta la visita, in cui le opere di Miró dialogano con le opere presenti dei maggiori artisti

internazionali. Un percorso artistico in cui sono esposti lavori anche di Dalì, De Chirico,

Capogrossi ed Hartung. Info: www.comune.cherasco.cn.it





All’Antico Palazzo di Città a Mondovì si può visitare la mostra collettiva “Grazie dei fior!”, una rassegna di pittura che riunisce opere a soggetto floreale di ben 54 artisti di tempi passati e odierni, collegati alla città. Ingresso gratuito dal venerdì alla domenica dalle ore 16 alle 19. Fino al 23 ottobre. Info: www.facebook.com/IatMondovi