Borgo San Dalmazzo: la sindaca Roberta Robbione ha incontrato il primo cittadino di Breil sur Roya

La Sindaca di Borgo San Dalmazzo Roberta Robbione ha incontrato il collega di Breil sur Roya Sébastien Olharan e gli Assessori Audrey Rossi e Thierry Guido per organizzare le prossime attività relative al gemellaggio tra le due Città (costituito nel 2000) e per un confronto sulla programmazione del bando Alcotra in continuità con il progetto "Vermenagna-Roya".