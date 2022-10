Racconigi festeggia 50 anni di cooperazione a favore della comunità

All’ombra del castello dei Savoia, Racconigi festeggia i cinquant’anni di cooperazione messi in campo dalla “Nuova Cooperativa Neuro”, cooperativa di comunità, aggregazione, socialità, benessere collettivo.



Il 25 ottobre del 1972, allo scopo di affrontare il problema del caro-vita, che all’inizio degli anni settanta preoccupava notevolmente le famiglie racconigesi, i dipendenti dell’allora Ospedale Psichiatrico di Racconigi, decisero di costituire una cooperativa di consumo il cui scopo era principalmente quello di acquistare e vendere ai soci generi alimentari e di uso domestico alle condizioni più convenienti possibili.



Negli anni ’80 il numero dei soci è cresciuto notevolmente e si è manifestato quindi il bisogno di trovare un punto vendita più adatto e così si è dato il via alla ristrutturazione dei locali che ospitano l'attuale punto vendita con sede in Corso Principi di Piemonte. Dopo l'acquisto dei locali, la Giunta della Regione Piemonte ed il Comune di Racconigi hanno autorizzato la vendita dei prodotti anche ai non Soci.



“Dopo anni di impegno, - commenta Alessandro Durando, presidente di Confcooperative Cuneo - crescita e collaborazioni, nel 2021, per preservare la realtà storica della Cooperativa Neuro con i suoi oltre 600 Soci, la Neuro è diventata Cooperativa di Comunità - Impresa Sociale. Si sta realizzando un efficace passaggio generazionale dove a fianco dei soci storici sono coinvolti un nutrito gruppo di giovani racconigesi con l'obiettivo di creare sinergie e coesione, produrre e fruire di beni e servizi, continuando così a dare risposte alle esigenze del territorio”.



“Oggi perciò, a cinquant’anni di distanza, - dicono dalla cooperativa - non possiamo che festeggiare anche noi, cercando di rivivere nei suoi passaggi fondamentali la storia che ha legato e lega tutt’oggi Racconigi alla Cooperativa e celebrando tutti i suoi traguardi, da quelli primordiali fino a quelli più recenti”.



Pe i 50 anni di attività sabato 22 ottobre, presso il salone SOMS di Racconigi si svolgerà un pomeriggio di festeggiamenti. Alle 16 verranno ripercorse, con brevi cenni storici, le tappe che hanno portato alla nascita della cooperativa, con gli interventi da parte dei rappresentanti delle associazioni di categoria e delle istituzioni. A seguire la presentazione del libro di Nino Gallo “Nuova Coop. Neuro 1972-2022 50 anni di continua innovazione”. Alle 17.30 è in programma il contributo teatrale di “Voci Erranti”. Dalle 20 Musica Live “Musicanti Anonimi”.