Borgo San Dalmazzo: chiamano fingendosi rappresentanti del Comune, ma è una truffa

Diverse segnalazioni sono giunte al comune di Borgo San Dalmazzo da parte di cittadini, in merito alla ricezione di telefonate di persone che si fingono rappresentanti del comune, ma si tratta di una truffa.

L'amministrazione informa la cittadinanza che non sono in corso iniziative di vendita agevolata di prodotti per la casa o di altro genere e che nessuno è stato autorizzato dal comune a contattare telefonicamente le persone e a richiedere dati personali o appuntamenti a domicilio.