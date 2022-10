"Sull'ospedale di pianura serve un cronoprogramma certo. Altrimenti si illudono solo i cittadini"

Questa mattina il Consigliere Regionale Maurizio Marello ha depositato una richiesta di informativa urgente in Commissione Sanità del presidente Cirio e dell’assessore Icardi, in ordine al tema del nuovo “Ospedale di pianura” sostitutivo degli attuali di Savigliano, Saluzzo e Cuneo.

Infatti, lunedi scorso, 17 ottobre, si è tenuto presso il Municipio di Savigliano un incontro tra il presidente Cirio, l'assessore Icardi, i sindaci del territorio ed i consiglieri regionali della provincia per un confronto sulle prospettive del nuovo ospedale previsto nella delibera del Consiglio Regionale del gennaio scorso di programmazione dell'edilizia ospedaliera, approvata all’unanimità anche con il voto delle opposizioni.

In quella sede il presidente Cirio ha annunciato la firma, in quel di Savigliano, di un Protocollo di Intesa tra Regione ed enti locali interessati per il 7 novembre prossimo, avente ad oggetto la definizione del sito su cui verrà realizzato l'ospedale, il finanziamento Inail e la progettazione che il Presidente ha detto verrà fatta con fondi Finpiemonte (la finanziaria della Regione). Sempre in quella sede il presidente, anche su richiesta di Marello, si è impegnato a dare una informativa nella Commissione Sanità del consiglio regionale (da parte sua e/o dell'assessore Icardi) per illustrare in contenuto dell'Intesa.

"Ho chiesto questa informativa, peraltro promessa dal Presidente, perché nonostante i “roboanti annunci” di Cirio ed Icardi che si ripetono ormai da anni, su questo nuovo ospedale, come sugli altri programmati, si è ancora fermi al palo. Anche nella riunione di lunedi l’unica certezza emersa è la condivisione sul sito su cui dovrà sorgere il nosocomio. Vogliamo che la Giunta spieghi bene in commissione la situazione dei fondi Inail, se l’ipotesi della costruzione da parte del privato annunciata nelle settimane scorse sia definitivamente abbandonata e soprattutto con quali fondi di Finpiemonte la Regione intenda finanziare questo progetto e quelli degli altri nuovi ospedali programmati, per i quali lo stesso Presidente ha detto che servono circa 200 milioni di euro complessivi".

"Ci vuole un cronoprogramma chiaro – conclude Marello – senza il quale la Regione rischia di illudere i cittadini, i sindaci e le comunità interessate. Su quali basi può dire Cirio, come ha fatto lunedi, che l’ospedale sarà costruito in 5 anni, senza che ad oggi siano neanche stati acquisiti i terreni ?!?".