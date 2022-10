Tenda: installato 'Kaìros', uno dei due nuovi ponti della SS20

E’ stato installato questa notte uno dei due ponti avveniristici per garantire il transito sulla Statale 20 del colle di Tenda, nel tratto francese denominato dai transalpini Rd 6204.



Un progetto del dipartimento ‘06’ delle Alpi Marittime per fare uscire dall’isolamento la parte francese della Val Roya, e che prevede due ponti nel comune di Tenda, l’Ambo e il Caìros (quello installato stanotte). Si tratta di un ponte in ferro annunciato esattamente un anno fa e che ora vede la luce, riportando la zona nuovamente percorribile.



Con tutte le zone di Tenda nuovamente collegate rimane solo da allestire la strada che porta al colle e poi attendere l’apertura del tunnel, in modo da poter finalmente tornare a transitare regolarmente sulla statale della Valle Roya. Le previsioni parlano di fine 2023, tre anni dopo la devastazione della tempesta ‘Alex’.